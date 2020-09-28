КС рассмотрит запрос о правомочности постановления о самоизоляции

Конституционный суд Российской Федерации (Фото: Никита Попов / РБК)

Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению первый запрос от одного из судов в Московской области с просьбой дать оценку законности постановления губернатора Андрея Воробьева, которое вводит ограничения в регионе в связи с пандемией. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК.

В тексте обращения говорится, что житель Подмосковья во время действия ограничительных мер покинул место своего постоянного проживания. В отношении мужчины был составлен протокол по ст. 20.6.1 КоАП России «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Дело поступило в Протвинский городской суд.

При рассмотрении дела об административном правонарушении судья посчитал, что право на свободу передвижения граждан является одним из основных, так как закреплено в Конституции России, в связи с чем губернатор не вправе ограничивать передвижения граждан.

Судья обратился в КС, чтобы там рассмотрели постановление властей, для исключения возможности необоснованного привлечения к ответственности местного жителя.