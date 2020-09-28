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КС рассмотрит запрос о правомочности постановления о самоизоляции

Конституционный суд Российской Федерации
Конституционный суд Российской Федерации (Фото: Никита Попов / РБК)

Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению первый запрос от одного из судов в Московской области с просьбой дать оценку законности постановления губернатора Андрея Воробьева, которое вводит ограничения в регионе в связи с пандемией. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК.

В тексте обращения говорится, что житель Подмосковья во время действия ограничительных мер покинул место своего постоянного проживания. В отношении мужчины был составлен протокол по ст. 20.6.1 КоАП России «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Дело поступило в Протвинский городской суд.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

При рассмотрении дела об административном правонарушении судья посчитал, что право на свободу передвижения граждан является одним из основных, так как закреплено в Конституции России, в связи с чем губернатор не вправе ограничивать передвижения граждан.

Судья обратился в КС, чтобы там рассмотрели постановление властей, для исключения возможности необоснованного привлечения к ответственности местного жителя.

Режим изоляции для всех жителей Московской области начал действовать с 29 марта. Соответствующий документ подписал руководитель региона. Запрещалось покидать дома всем категориям граждан, исключением были поход в магазин и аптеку. С 15 апреля в Подмосковье начала работать система цифровых пропусков. Цифровой пропуск необходимо было иметь всем, кто передвигается в столичном регионе на личном и общественном транспорте. Для его получения нужно было указать личные данные и цель выхода из дома. Пешеходам для перемещения внутри своего района такие пропуска были не обязательны. За нарушение режима изоляции без уважительной причины был предусмотрен штраф. С 23 мая власти Подмосковья отменили электронные пропуска и перешли к постепенному снятию введенных ограничений.

25 сентября губернатор Московской области подписал новое постановление, в котором рекомендовано гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать места проживания.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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