ТАСС узнал о планах семьи Ефремова засудить Пашаева
Семья актера Михаила Ефремова, который осужден на восемь лет колонии из-за ДТП, будет подавать заявление в правоохранительные органы для проверки на причастности его адвоката Эльмана Пашаева к мошенничеству. Об этом сообщил источник ТАСС из окружения артиста.
«После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных его заявлений семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям», — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что родственники Ефремова до сих пор удивлены приговором и работы Пашаева над делом актера. Кроме того, по информации собеседника ТАСС, семья актера собирается попросить правоохранительные органы выяснить, как накануне приговора в СМИ попала съемка скрытой камерой разговора Ефромова и Пашаева.
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