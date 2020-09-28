ТАСС узнал о планах семьи Ефремова засудить Пашаева

Семья актера Михаила Ефремова, который осужден на восемь лет колонии из-за ДТП, будет подавать заявление в правоохранительные органы для проверки на причастности его адвоката Эльмана Пашаева к мошенничеству. Об этом сообщил источник ТАСС из окружения артиста.

«После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных его заявлений семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что родственники Ефремова до сих пор удивлены приговором и работы Пашаева над делом актера. Кроме того, по информации собеседника ТАСС, семья актера собирается попросить правоохранительные органы выяснить, как накануне приговора в СМИ попала съемка скрытой камерой разговора Ефромова и Пашаева.

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