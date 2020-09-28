В НИИ Роспотребнадзора дали прогноз о выходе заражаемости COVID на плато

По словам Малеева, до пиковых показателей весны 2020 года осенью не дойдет, так как «у людей уже есть иммунитет — кто-то переболел, кто-то провакцинировался»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Темпы роста заболеваемости COVID-19 в России еще некоторое время продолжат расти, однако ситуация вскоре изменится. Об этом заявил «РИА Новости» академик Российской академии наук Виктор Малеев.

«Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — сказал Малеев, занимающий пост советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Во время весеннего роста числа заболевших COVID-19 о выходе на плато начали говорить еще до того, как число выявляемых за сутки заражений превысило нынешние показатели. Так, например, 7 апреля — в тот день в России было выявлено около 1,1 тыс. заболевших — глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что до выхода на плато осталось 10-14 дней. 30 апреля (5841 случай) пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна уже выходит на плато. Однако 6 мая (10 559 случаев) глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что о выходе на плато говорить пока рано. О максимальном за всю историю пандемии числе выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 (11 тыс. 656) было объявлено 11 мая. 26 мая (8915 случаев) президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии пройден.

По словам Малеева, до пиковых показателей весны 2020 года осенью не дойдет, так как «у людей уже есть иммунитет — кто-то переболел, кто-то провакцинировался».