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Пандемия коронавируса ,  
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В НИИ Роспотребнадзора дали прогноз о выходе заражаемости COVID на плато

По словам Малеева, до пиковых показателей весны 2020 года осенью не дойдет, так как «у людей уже есть иммунитет — кто-то переболел, кто-то провакцинировался»
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Темпы роста заболеваемости COVID-19 в России еще некоторое время продолжат расти, однако ситуация вскоре изменится. Об этом заявил «РИА Новости» академик Российской академии наук Виктор Малеев.

«Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — сказал Малеев, занимающий пост советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Во время весеннего роста числа заболевших COVID-19 о выходе на плато начали говорить еще до того, как число выявляемых за сутки заражений превысило нынешние показатели. Так, например, 7 апреля — в тот день в России было выявлено около 1,1 тыс. заболевших — глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что до выхода на плато осталось 10-14 дней. 30 апреля (5841 случай) пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна уже выходит на плато. Однако 6 мая (10 559 случаев) глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что о выходе на плато говорить пока рано. О максимальном за всю историю пандемии числе выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 (11 тыс. 656) было объявлено 11 мая. 26 мая (8915 случаев) президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии пройден.

В Москве вторые сутки подряд выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По словам Малеева, до пиковых показателей весны 2020 года осенью не дойдет, так как «у людей уже есть иммунитет — кто-то переболел, кто-то провакцинировался». 

28 сентября оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что за предыдущие сутки в России выявлено 8135 случаев заражения COVID-19. Более 8 тыс. заражений COVID-19 за сутки в России выявлено впервые с середины июня.

В России впервые с середины июня выявили более 8 тыс. человек с COVID-19
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

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С начала сентября число выявляемых в России больных COVID-19 выросло более чем на 70%, еще 1 сентября было выявлено только 4729 новых случаев заражения. При этом в Москве темпы заражаемости за две недели утроились — с 696 выявленных случаев 14 сентября до 2217 на 28 сентября.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Евгений Калюков
Роспотребнадзор коронавирус
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