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В Москве вторые сутки подряд выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице коронавирус выявили у 2217 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это максимальный суточный прирост по количеству заболевших почти за четыре месяца. Накануне в Москве впервые со 2 июня, когда количество заболевших превысило 2,2 тыс. человек, зарегистрировали 2016 зараженных.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В России за последние 24 часа выявили 8135 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В последний раз более 8 тыс. заболевших в Москве зарегистрировали 16 июня (8248). Таким образом, с начала пандемии в стране было выявлено 1 млн 159,5 тыс. зараженных. Из них более 20 тыс. человек умерли, выздоровели 945,9 тыс.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости в стране, в частности, связан с несоблюдением россиянами требований для борьбы с коронавирусом. Попова также добавила, что увеличение числа зараженных связано с наступлением холодного времени года и сезона острых респираторных вирусных инфекций. Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рост заболеваемости связал с нехваткой витамина D, общим падением иммунитета в период сезонных вспышек ОРВИ, повышением мобильности людей с началом учебного года.

коронавирус Москва оперативный штаб COVID-19
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