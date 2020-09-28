В Москве вторые сутки подряд выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице коронавирус выявили у 2217 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это максимальный суточный прирост по количеству заболевших почти за четыре месяца. Накануне в Москве впервые со 2 июня, когда количество заболевших превысило 2,2 тыс. человек, зарегистрировали 2016 зараженных.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

В России за последние 24 часа выявили 8135 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В последний раз более 8 тыс. заболевших в Москве зарегистрировали 16 июня (8248). Таким образом, с начала пандемии в стране было выявлено 1 млн 159,5 тыс. зараженных. Из них более 20 тыс. человек умерли, выздоровели 945,9 тыс.