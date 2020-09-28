Минобороны Азербайджана показало видео боевых действий

Ранее обе стороны сообщили о том, что противник несет потери. В Армении объявлена всеобщая мобилизация, в Азербайджане — частичная

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Минобороны Азербайджана опубликовало новые кадры военных действий, в том числе стрельбы, в зоне Нагорного Карабаха.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга.

Азербайджан заявил, что войска Армении обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов вдоль границы двух стран. В свою очередь, в Армении сообщили, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удары на всей протяженности границы и первыми начали обстрел территории Нагорного Карабаха.