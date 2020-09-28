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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны Азербайджана показало видео боевых действий

Ранее обе стороны сообщили о том, что противник несет потери. В Армении объявлена всеобщая мобилизация, в Азербайджане — частичная

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Минобороны Азербайджана опубликовало новые кадры военных действий, в том числе стрельбы, в зоне Нагорного Карабаха. 

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Азербайджан заявил, что войска Армении обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов вдоль границы двух стран. В свою очередь, в Армении сообщили, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удары на всей протяженности границы и первыми начали обстрел территории Нагорного Карабаха.

Военные Азербайджана решили «в последний раз» предупредить Армению
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Фото:Aziz Karimov / Reuters

Армения и непризнанная республика Нагорного Карабаха объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация.

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По данным Минобороны Армении, в ходе боевых действий Азербайджан потерял 200 военнослужащих. Баку сообщил, что были убиты более 550 военнослужащих Армении. Однако в Ереване эти данные опровергли. Нагорный Карабах заявил о 31 погибшем со своей стороны.

Автор
Анастасия Курносова
Азербайджан Армения
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