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Армения опровергла данные Азербайджана о своих погибших военных

Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

Министерство обороны Армении опровергло сообщение Азербайджана об 550 убитых в Нагорном Карабахе армянских военнослужащих. Об этом сообщил в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сообщаемые азербайджанской стороной данные о потерях наших войск не соответствуют действительности», — написал Ованнисян.

Данные о потерях Еревана представитель Минобороны не уточнил.

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В свою очередь Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о гибели еще 15 своих военнослужащих. Накануне ведомство предоставило информацию о 16 погибших. Таким образом, общее количество жертв составило 31.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении. Также, по данным Баку, Армения потеряла 22 единицы танков и другой тяжелой бронетехники, 15 зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок и три склада с боеприпасами.

О своих потерях Азербайджан не сообщает. При этом, по информации Минобороны Армении, в ходе боевых действий Вооруженные силы Азербайджана потеряли 200 военнослужащих, 30 танков и единиц бронетехники, а также 20 беспилотников.

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Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нападениях и объявили военное положение в некоторых регионах.

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