Армения опровергла данные Азербайджана о своих погибших военных
Министерство обороны Армении опровергло сообщение Азербайджана об 550 убитых в Нагорном Карабахе армянских военнослужащих. Об этом сообщил в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Сообщаемые азербайджанской стороной данные о потерях наших войск не соответствуют действительности», — написал Ованнисян.
Данные о потерях Еревана представитель Минобороны не уточнил.
В свою очередь Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о гибели еще 15 своих военнослужащих. Накануне ведомство предоставило информацию о 16 погибших. Таким образом, общее количество жертв составило 31.