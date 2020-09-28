Армения опровергла данные Азербайджана о своих погибших военных

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении. Также, по данным Баку, Армения потеряла 22 единицы танков и другой тяжелой бронетехники, 15 зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок и три склада с боеприпасами.

О своих потерях Азербайджан не сообщает. При этом, по информации Минобороны Армении, в ходе боевых действий Вооруженные силы Азербайджана потеряли 200 военнослужащих, 30 танков и единиц бронетехники, а также 20 беспилотников.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нападениях и объявили военное положение в некоторых регионах.