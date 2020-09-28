Военные Азербайджана решили «в последний раз» предупредить Армению

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Вооруженные силы Армении утром начали обстрел азербайджанского города Тертер. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана, передает Azerbaycan 24.

«Минобороны в последний раз предупреждает противника о том, что подразделения азербайджанской армии примут адекватные ответные меры», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «Интерфакс-Азержайджан»).

В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана утром 28 сентября возобновили военные действия в зоне Нагорного Карабаха.