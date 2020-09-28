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Военные Азербайджана решили «в последний раз» предупредить Армению

Фото:Aziz Karimov / Reuters
Фото: Aziz Karimov / Reuters

Вооруженные силы Армении утром начали обстрел азербайджанского города Тертер. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана, передает Azerbaycan 24.

«Минобороны в последний раз предупреждает противника о том, что подразделения азербайджанской армии примут адекватные ответные меры», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «Интерфакс-Азержайджан»).

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В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана утром 28 сентября возобновили военные действия в зоне Нагорного Карабаха.

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Фото:Мелик Багдасарян / Photolure / ТАСС

«Рано утром противник возобновил наступательные действия, применив артиллерийские средства, бронетехнику, в том числе тяжелую огнеметную систему «ТОС», — написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она отметила, что армянские военные принимают соответствующие меры, а противник несет значительные потери личного состава и техники.

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Конфликт Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха вновь обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Азербайджане заявили о масштабных обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран. В свою очередь Ереван сообщил, что Азербайджан первым обстрелял территории Нагорного Карабаха. Стороны ввели военное положение.

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