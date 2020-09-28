Минобороны Азербайджана заявило о более 550 убитых армянских военных

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, сообщили в Минобороны Азербайджана, предает «Интерфакс–Азербайджа».

Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Армении потеряли 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.

В Минобороны Армении сообщали о гибели 200 азербайджанских военнослужащих.

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