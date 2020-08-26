Кремль выступил против «приклеивания ярлыков» из-за ситуации с Навальным

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

В Кремле выступают против приклеивания ярлыков в ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которому стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос о возможном ухудшении отношений с другими странами из-за ситуации с оппозиционером, Песков заявил, что Москве не хотелось бы этого и для этого нет причин. «Нам не хотелось бы этого — раз. Для этого нет никакой причины — два. Мы категорически против того, чтобы кто-то приклеивал какие-то ярлыки к нынешней ситуации, называл отравлением то, что пока не подтверждено, как отравление», — сказал он.

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