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Суд прекратил уголовное дело Бойко-Великого

Василий Бойко-Великий
Василий Бойко-Великий (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Рузский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бизнесмена Василия Бойко-Великого, которого обвиняли в создании преступного сообщества (ст. 210 УК), мошенничестве (ст. 159 УК), фальсификации доказательств (ч.3 ст. 303) и отмывании денег (ст. 174.1 УК), сообщила РБК адвокат одного из фигурантов дела Анастасия Саморукова.

Суд сослался на недавние изменения в статье о преступном сообществе, которые не допускают преследования за предпринимательскую деятельность, сказала она.

В Рузском суде подтвердили РБК информацию о прекращении дела.

Бойко-Великого задержали 19 июня 2019 года, на следующий день его арестовали. Против него и сотрудников банка «Кредит-Экспресс» завели дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Помимо Бойко по делу проходят директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова и еще четыре сотрудника. Следствие утверждало, что, объем похищенных ими средств — более 180 млн руб. и $929 тыс. Обвиняемые, настаивали следователи, составили подложные документы о том, что клиенты получили кредиты, а также похищали деньги клиентов на депозитных счетах.

Обвинение в окончательной редакции Бойко-Великому предъявили в начале апреля. «Бойко-Великого обвиняют в том, что с его ведома сотрудниками банка были оформлены технические кредиты на ряд граждан», — говорила его адвокат Виктория Шонина. Также следователи его обвиняли в растрате на сумму 89 млн руб.

Автор: Маргарита Алехина
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