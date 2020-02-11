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Российские суды прекратили половину дел о преступных сообществах

В 2019 году суды прекратили 53% уголовных дел по ст. 210 УК о преступном сообществе, в том числе в сфере предпринимательства. Глава Верховного суда заявил, что этот состав часто вменяется без должных оснований
Вячеслав Лебедев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Российские суды в течение прошлого года прекратили более половины уголовных дел, возбужденных по ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем). Об этом заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая на совещании судей, передает корреспондент РБК.

«Верховный суд обращает внимание на то, что обвинения по ст. 210 УК нередко предъявляются без достаточных оснований, в связи с чем судам следует с повышенным вниманием относиться к проверке обоснованности обвинений», — заявил Лебедев.

В 2019 году российские суды рассмотрели дела об ОПС в отношении 493 человек. Из них только 233, или 47%, были осуждены. В отношении остальных 260 (53%) дела были так или иначе прекращены. В том числе 165 обвиняемых (63%) суды по статье об ОПС оправдали, 57 человек (22%) освободили от уголовной ответственности по тем ли иным основаниям, в 38 случаях (15%) статья об ОПС была исключена из обвинения как излишне вмененная, сказал Лебедев.

Отдельно председатель ВС остановился на преступных сообществах в сфере предпринимательской деятельности. За прошлый год суды рассмотрели дела в отношении 133 человек с подобными обвинениями, из них 73 (55%) были осуждены, в отношении еще 60 (45%) дела были прекращены, причем в половине случаев (32 человека) в связи с оправданием. Эти уголовные дела вызывают повышенный интерес у общества, подчеркнул Лебедев. «Предъявление без достаточных оснований подобных обвинений, безусловно, негативно влияет на развитие экономической деятельности», — заявил он.

Лебедев также добавил, что считает возможным отдать дела в сфере предпринимательской деятельности на рассмотрение коллегиям присяжных.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Верховный суд, преступное сообщество
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