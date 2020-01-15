Путин предложил изменить статью об ОПГ для бизнеса

Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки, которые убирают «размытые нормы в части уголовного законодательства в части так называемых экономических составов». Об этом он заявил во время послания Федеральному Собранию, трансляцию ведет телеканал РБК.

«Так предприниматели, неоднократно обращали внимание на 210 ст. УК РФ, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество», — заявил Путин. Это означало, что под статью подпадали практически все сотрудники.

Теперь, по словам президента, правоохранительные органы должны будут доказать, что организация умышленно создавалась под незаконные цели.

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