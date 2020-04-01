Путин вывел бизнес из-под статьи об организованных преступных сообществах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон, который выводит бизнес-структуры из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах (ОПС). Документ опубликован на портале правовой информации.

В ст. 210 Уголовного кодекса вносятся изменения, которые не позволяют привлекать к ответственности руководителей или сотрудников бизнес-структур только за то, что они были сотрудниками юридического лица, совершившего экономическое преступление.

Таким образом, бизнес, который изначально не создавался для совершения преступления, не может иметь статус ОПС.

Законопроект по смягчению ответственности для бизнес-структур Путин внес на рассмотрение в Госдуму в декабре прошлого года. Как говорилось в пояснительной записке к документу, «наметилась тревожная тенденция», когда судьи и следователи приравнивали работу в нарушившей закон компании к участию в преступной группировке.