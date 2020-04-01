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Путин вывел бизнес из-под статьи об организованных преступных сообществах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон, который выводит бизнес-структуры из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах (ОПС). Документ опубликован на портале правовой информации.

В ст. 210 Уголовного кодекса вносятся изменения, которые не позволяют привлекать к ответственности руководителей или сотрудников бизнес-структур только за то, что они были сотрудниками юридического лица, совершившего экономическое преступление.

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Таким образом, бизнес, который изначально не создавался для совершения преступления, не может иметь статус ОПС.

Законопроект по смягчению ответственности для бизнес-структур Путин внес на рассмотрение в Госдуму в декабре прошлого года. Как говорилось в пояснительной записке к документу, «наметилась тревожная тенденция», когда судьи и следователи приравнивали работу в нарушившей закон компании к участию в преступной группировке.

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О проблемах 210-й статьи Путин начал говорить еще летом прошлого года. Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщал, что следователи часто используют эту норму права, чтобы продлевать сроки наказания для предпринимателей и их сотрудников.

Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов заявлял, что 40% обвиняемых по этой статье суд в итоге оправдывает. Он поддержал идеи президента о смягчении ответственности для бизнес-структур и предложил не брать под стражу тех, кто обвиняется по ст. 210 УК.

Теги: бизнес, Уголовный кодекс, преступное сообщество, Владимир Путин
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