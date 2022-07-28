В России впервые с середины апреля выявили 11,5 тыс. заболевших COVID

Это максимальный показатель с 13 апреля, когда было зарегистрировано более 11,7 тыс. случаев коронавируса

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России за сутки выявили 11 515 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперштаба.

Более 11,5 тыс. зараженных в стране зарегистрировали впервые с 13 апреля. Тогда было выявлено более 11,7 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Умер от COVID-19 41 человек, выздоровели 5018. Госпитализирован 1491 инфицированный.

Накануне власти сообщали о 9027 зараженных. Это максимальный показатель с 20 апреля.

Всего с начала пандемии в России COVID-19 переболели более 18,5 млн человек, скончались свыше 382,3 тыс.

Уровень заболеваемости коронавирусом в России снижался с февраля. К июню суточное число случаев достигло минимальных значений с весны 2020 года. В июле Роспотребнадзор отменил все антиковидные ограничения. Однако спустя несколько дней заболеваемость COVID-19 вновь повысилась.

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25 июля в оперштабе сообщили, что за прошедшую неделю показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 29,97, увеличившись по сравнению с предыдущей в полтора раза.

По данным властей на 22 июля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал до 12,3%.

В то же время в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что не видят стремительного роста числа случаев COVID-19, как в январе при смене дельта-варианта вируса на «омикрон».