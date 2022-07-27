В России выявили более 9 тыс. случаев COVID-19 впервые с апреля

Суточное число случаев заражения COVID-19 превысило 9 тыс. впервые с середины апреля. Ранее Роспотребнадзор объяснял рост заболеваемости распространением более заразных вариантов вируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки российские врачи выявили 9027 новых случаев заражения коронавирусом при тестировании 112 тыс. человек, сообщил оперативный штаб в Telegram. Этот показатель стал максимальным с 20 апреля, когда обнаружили 9195 случаев.

Больше всего случаев выявили в Москве — 3673, Санкт-Петербурге — 946, Московской области — 596.

В больницы попали 1628 человек, что на 2,2% меньше, чем накануне. Умерли 36 россиян, выздоровели — 5115.

Уровень заболеваемости коронавирусом в России снижался с февраля. К июню суточное число случаев достигло минимума с начала пандемии весной 2020 года. В июле Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения.

Однако позже надзорное ведомство сообщило о росте заболеваемости и объяснило его новыми, более заразными видами варианта «омикрон», которые протекают в легкой форме. Одним из таких стал подвид «кентавр» (BA.2.75).

За неделю с 18 по 24 июля показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек вырос на 48,9%, сообщал оперативный штаб. Рост произошел в 70 субъектах России. При этом показатель госпитализации снизился на 5,3%, он составил 5,1 на 100 тыс. россиян.

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Всего с начала пандемии COVID-19 перенесли более 18,5 млн россиян. Выздоровели почти 18 млн, еще более 380 тыс. умерли. К 22 июля уровень коллективного иммунитета, который отражает число переболевших в последние полгода, привитых или ревакцинированных, упал до 12,3% при необходимых 80%.