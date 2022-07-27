В Роспотребнадзоре не отметили сильного роста заболеваемости COVID-19

Число заражений растет из-за новых подштаммов, но не так быстро, как при появлении первоначального варианта «омикрона», считает замдиректора ЦНИИ эпидемиологии. Эксперт считает, что нужды в федеральных ограничениях нет

Фото: Кирилл Брага / Reuters

Стремительного роста заболеваемости COVID-19, как в январе при смене «дельты» на «омикрон», в России не наблюдается, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, некоторые зарубежные ученые связывают это с тем, что у переболевших омикрон-штаммом сохранились эффективные антитела от новых подвариантов.

Тем не менее число случаев заражения растет, так как подштаммы «омикрона» BA.4/BA.5 и BA.2.75 более активно передаются от человека к человеку, пояснила специалист. Доля первого из них в составе этого штамма составила 75%. А штамм BA.2.75 («кентавр») в России пока официально диагностировали только у семи человек.

Рост числа госпитализаций Пшеничная сочла маловероятным, поскольку течение заболевания при заражении новыми подвариантами по тяжести сопоставимо с ОРВИ. Специалист тем не менее напомнила, что даже ОРВИ может приводить к осложнениям и заканчиваться пневмонией.

«Перемена климата, часовых поясов часто приводила к повышению уязвимости организма к различным инфекционным агентам. Поэтому сейчас, в сезон отпусков, надо по-прежнему бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Рекомендуется использовать маску при первых признаках недомогания», — посоветовала Пшеничная. Необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне она не увидела.

Уровень заболеваемости в России снижался с февраля. К июню суточное число выявляемых случаев достигло минимума с начала пандемии.

После этого Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения, но вскоре заболеваемость вновь начала расти. В ведомстве объяснили это распространением более заразных видов «омикрона», которые протекают в легкой форме. За неделю с 18 по 24 июля показатель заболеваемости на 100 тыс. человек вырос на 48,9%, а показатель госпитализации снизился на 5,3%. За последние сутки было выявлено более 9 тыс. новых случаев заражения при тестировании 112 тыс. человек — это максимум с 20 апреля.

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15 июля в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом в стране в целом стабильная и необходимости в возобновлении ограничений нет. Опрос Superjob показал, что каждый четвертый россиянин поддерживает повторное введение обязательного ношения масок.