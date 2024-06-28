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Эксклюзив

Ректор литинститута назвал отвратительной практику доносов

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Внимание прокуратуры к тем или иным книгам может быть связано с доносами, практика которых уходит корнями в сталинское время, заявил в интервью РБК ректор литинститута Алексей Варламов. Сами доносы он назвал «отвратительными»
Алексей Варламов
Алексей Варламов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ректор Литературного института имени А.М.Горького Алексей Варламов связал с доносами снятие с продажи книг ряда писателей. Саму практику доносительства, «уходящую корнями в сталинское время и даже глубже», он раскритиковал в интервью РБК.

В апреле 2024 года издательство АСТ остановило продажи книг «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихара и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер после письма прокуратуры. В своем послании ведомство ссылалось на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в кратком содержании этих романов в интернете. Тогда же были остановлены продажи «Наследия» Владимира Сорокина, «Дома на краю света» Майкла Каннингема и «Комнаты Джованни» Джеймса Болдуина. Причиной стало заключение экспертного центра при Российском книжном союзе (РКС), в котором говорилось, что «эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 6.21. КоАП), и должны быть изъяты из продажи».

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Алексей Варламов

Вопросы снятия с продаж тех или иных книг, по мнению Варламова, нужно решать не в политической, а в юридической плоскости и опираться на решения судов. «Если законы таковы, что эти книги надо снимать с продажи, значит их надо снимать с продажи, — отметил ректор литинститута. — Можно ли это публицистически назвать цензурой? Мне кажется, это будет некоторая метафора. Все-таки это не совсем цензура, это действие закона. Он суров, но это закон».

Однако у случаев снятия с продаж тех или иных книг есть другая сторона, продолжает Варламов: «Возникает вопрос, с чего вдруг прокуратура обратила внимание на ту или иную книгу и не было ли это следствием доноса. Доносы мне отвратительны».

В качестве примера ректор привел рассказ Василия Шукшина «Забуксовал»: по сюжету, сын совхозного механика учит наизусть отрывок из «Мертвых душ» про мчащуюся Русь-тройку. Отец героя задумывается, что эта тройка везет Чичикова — «шулера и прохиндея», идет с этой мыслью к учителю литературы и просит разъяснений. В результате он так и остается один на один со своими сомнениями.

«А теперь предположим, что наш герой — сегодняшний активный гражданин, — проводит аналогию Варламов. — «Буксовать» ему неохота, думать тоже, школьный учитель ему не указ, и он попросту пишет в прокуратуру кляузу о том, что в поэме Гоголя пропагандируются взяточники и мошенники, а потому надо исключить ее из школьной программы. А дальше прокуратура направляет дело в суд, а потом находятся «эксперты», «депутаты», «политики», у каждого из которых своя выгода. И все они с удовольствием на этом суде выступают, пиарятся кто во что горазд, а пишущие перья разносят эту новость по всему интернету. Вот если мы дойдем до такой степени безумия, то ничего хорошего не будет. Я сторонник здравого смысла, и здравый смысл подсказывает, что классику трогать не надо».

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативы по борьбе с доносами, говорил, что «доносительство — это плохо, критика — это хорошо». Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев также заявлял, что атмосфера доносительства в России не нужна, однако «реагировать, особенно в ситуации, когда твоя страна воюет, необходимо».

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
цензура Литературный институт имени Горького доносы Алексей Варламов прокуратура книги Владимир Сорокин
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