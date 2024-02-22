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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил, что атмосфера доносительства не нужна

Медведев: атмосфера доносительства не нужна, но реагировать необходимо
Сюжет
Военная операция на Украине
Атмосфера доносительства в России не нужна, но реагировать необходимо, считает зампреда Совбеза. В феврале замруководителя фракции «Новых людей» Авксентьева говорила, что в России необходимо бороться с «вирусом доносительства»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Атмосфера доносительства в России не нужна, заявил журналистам 22 февраля заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Дух такой не нужно поддерживать. Но реагировать, особенно в ситуации, когда твоя страна воюет, необходимо. И в смысле принятия жестких законов, и в смысле контроля за тем, что происходит», — сказал он (цитата по ТАСС).

Медведев подчеркнул, что эта «проблема отчасти философская и мировоззренческая». Однако, по его мнению, внимание к тому, что происходит, необходимо. «Иначе этим будут пользоваться враги, те же самые диверсанты, террористы. И я считаю, что об этом сообщать в специальные службы, правоохранительные органы должен любой гражданин» — сказал он.

Зампред Совбеза призвал обратить внимание на количество таких сообщений и сигналов в США и Европе. В качестве примера Медведев привел историю из своей жизни, когда он в 1990-е годы во время частной поездки с друзьями в Финляндию превысил скорость. Дорожных камер тогда там не было, и о слишком быстром передвижении в полицию сообщил по телефону бдительный местный житель. «Но он был прав. Это мы были не правы», — подчеркнул зампред Совбеза.

Песков назвал доносы отвратительной практикой
Политика
Дмитрий Песков

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что распространившаяся в России практика доносов, в том числе на артистов, является отвратительным явлением. Об этом говорил в ответ на просьбу рассказать о своем отношении к подобным жалобам, в том числе на актера Данилу Козловского. В апреле 2022 года Песков отказался считать врагами государства тех, кто испугался или не понял решение властей о начале военной операции на Украине и покинул Россию.

В сентябре вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков отметил, что в Госдуме ускорили разработку законопроекта об обязательных работах для «серийных доносчиков». «Назовем его «закон Мизулиной». Уверен, что 100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете», — написал он. В том же месяце глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны России, отметив, что Милохин недавно вернулся в страну, и предложила призвать блогера Даню Милохина в армию, так как у него нет оснований для отсрочки.

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В Думе предложили «закон Мизулиной» после истории с Даней Милохиным
Политика
Владислав Даванков

По поводу инициатив по борьбе с доносами Песков 7 февраля сказал: «Доносительство — это плохо, критика — это хорошо», — сказал он, комментируя инициативы по борьбе с доносами в России. В тот же день замруководителя фракции партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева отметила, что в России необходимо бороться с «вирусом доносительства, вот-вот грозящим перейти в пандемию».

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