Песков сравнил пользу от критики и доносов

Доносительство — это плохо, критика — это хорошо, заявил Песков, комментируя инициативы по борьбе с доносами в России. Он также отметил, что Кремлю неизвестно, что практика доносов приобрела в стране «какой-то массовый характер»

Дмитрий Песков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Доносительство было, есть и будет плохо, но критика тех или иных процессов — это хорошо, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Доносительство — это плохо, критика — это хорошо», — сказал он, комментируя инициативы по борьбе с доносами в России.

Песков также напомнил о словах президента Владимира Путина, что критика является необходимым элементом, чтобы понимать, что не так. «Поэтому, если речь идет об открытой критике, с открытым лицом тех или иных процессов, это хорошо, а доносительство — это было, есть и будет плохо», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, фиксируют ли в Кремле громкие случаи доносов, Песков указал, что это «не совсем прерогатива Кремля». «Поэтому я бы не сказал, что мы так сильно на этом концентрируемся. В целом мне неизвестно, что где-то бы приветствовалось доносительство. Но и также неизвестно, чтобы это приобретало какие-то массовые характеристики», — подытожил он.

О необходимости борьбы с «вирусом доносительства, вот-вот грозящим перейти в пандемию», накануне заявила замруководителя фракции партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Политик рассказала, что недавно стала невольным свидетелем эмоционального разговора двух известных деятелей культуры, которые возмущались «лавиной доносов» по поводу содержания тех или иных произведений искусства. Краткое содержание их диалога, по ее словам, звучало так: «Работать не дают, везде им (доносчикам. — РБК) мерещится пропаганда чуждого и провокация».

«Все разумные люди должны противостоять вирусу доносительства, вот-вот грозящему перейти в пандемию. И не только в сфере культуры, будь то кино, сериалы или книги. <...> Есть большая разница между сообщением о преступлении и вредоносным крючкотворством. К сожалению, некоторые общественные деятели строят на доносах свою карьеру», — подчеркнула Авксентьева.

Песков еще в апреле говорил, что практика доносительства является «отвратительной». «Что касается доносов, то это как было всегда отвратительным, так есть и, я надеюсь, так будет», — сказал он журналистам в ответ на просьбу рассказать о своем отношении к подобным жалобам, в том числе на актера Данилу Козловского.

Заявление на Козловского написал Виталий Бородин. Он попросил МВД проверить артиста на экстремизм, а Генпрокуратуру — на дискредитацию армии. Козловский после этого подал к Бородину иск о защите чести и достоинства и отсудил у него символический рубль. За последние несколько лет Бородин написал массу жалоб в правоохранительные органы на известных деятелей культуры. Вместе с ним к правоохранителям по поводу тех или иных действий и высказываний российских деятелей культуры часто обращалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В сентябре вице-спикер нижней палаты парламента и кандидат в президенты России от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что в Госдуме ускорили разработку законопроекта об обязательных работах для «серийных доносчиков», который он предложил назвать «законом Мизулиной». По его словам, действия женщины могли повлиять на решение тысяч россиян, в том числе IT-специалистов, ученых и бизнесменов, не возвращаться в Россию.