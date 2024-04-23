АСТ остановило продажи двух книг после письма из прокуратуры

Прокуратура с опорой на краткое содержание в интернете нашло признаки ЛГБТ в двух книгах. В первой рассказывается о жизни четырех друзей в Нью-Йорке, вторая повествует о жизни Патрокла, спутника Ахиллеса

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пресненская межрайонная прокуратура направила предостережение в издательство АСТ по поводу романов «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихара и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер. Об этом компания сообщила в телеграм-канале.

Издательство АСТ приостановило продажу этих книг до получения полного экспертного заключения.

Ведомство предупредило издательство о «недопустимости нарушения требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности, об информации, информационных технологиях и о защите информации» в этих книгах. «Из краткого содержания указанных выше романов, содержащихся в интернет-сетях общего пользования, следует, что в последних речь идет о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений», — заявили в прокуратуре.

«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией, его деятельность на территории России запрещена. Закон, который установил запрет на «ЛГБТ-пропаганду» среди российских граждан, вступил в силу в декабре 2022 года.

Первым о снятии с продажи упомянутых книг сообщил книжный обозреватель Максим Мамлыга. По его сведениям, в письме содержалось предупреждение: «Распространитель самостоятельно несет риски, связанные с продолжением деятельности по распространению указанных книг».

«Маленькая жизнь» выпускается с 2016 года, «Песнь Ахилла» — с 2019-го.

В первой книге рассказывается о жизни четырех друзей из Нью-Йорка, один из них в молодом возрасте получил сексуальную травму, что мешало ему вступать в романтические отношения. Роман вошел в короткий список Букеровской премии и финал Национальной книжной премии США. Вторая повествует о жизни Патрокла — спутника Ахиллеса.

Накануне, 22 апреля, АСТ приостановило продажи трех книг, включая их электронные версии: «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина. Эксперты заключили, что там содержалась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, смены пола (ст. 6.21. КоАП).