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Общество ,  
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Госдума одобрила индексацию военных пенсий на 10%

Пенсии военным проиндексировали вслед за пенсиями гражданским неработающим пенсионерам. Для военных с 1 июня сделают перерасчет
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий индексацию военных пенсий на 10%, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно принятым поправкам, военные пенсионеры получат перерасчет пенсии с 1 июня, как и неработающие пенсионеры, которым с этого месяца также проиндексировали пенсии на 10%.

«С 1 июня до 1 октября установить ежемесячную доплату к пенсиям, назначенным в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел...», в размере 19,5% от назначенной пенсии, с 1 октября для лиц, являющихся участниками Великой Отечественной войны, и членов их семей, — 15,5%», — говорится в документе.

Как сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, закон предусматривает и ряд других изменений. Согласно ему, банки не смогут списывать в счет погашения долгов «боевые выплаты», которые положены военным, участвующим в спецоперации на Украине.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Закон также разрешает военным, признанным негодными к службе из-за ранений, продолжить ее на специальных должностях. Те военные, которые имеют статус ветерана боевых действий (его присваивают в том числе участникам спецоперации на Украине) и были отмечены правительственными наградами, получат единовременное пособие, если все же будут уволены в запас по состоянию здоровья.

В феврале военные пенсии проиндексировали на 8,6%, их пересчитали с 1 января. Таким же образом были повышены выплаты гражданским неработающим пенсионерам.

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25 мая президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета выступил с предложением вновь проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на 10%. По данным ПФР, в среднем выплаты увеличились на 1760 руб. и, как сообщил глава Минтруда, в среднем составят 19 360 руб. Кроме того, на 10% были проиндексированы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.

Эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ в своем докладе отметили, что внеочередная индексация социальных выплат и МРОТ не сможет помешать снижению реальных зарплат, пенсий и доходов россиян в 2022 году, хотя и уменьшит спад.

Как заявлял Путин, российские власти исходят из того, что инфляция в стране в 2022 году не превысит 15%. По данным Росстата, по итогам апреля годовая инфляция достигла 17,8% — максимума с января 2002 года. В мае она замедлилась и составила 17,1% в годовом выражении.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
пенсии военные индексация пенсии Госдума

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