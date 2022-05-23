Эксперты ВЭБа предложили два сценария по индексации соцвыплат в кризис
Внеочередная индексация социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) не сможет воспрепятствовать снижению реальных зарплат, пенсий и доходов россиян в 2022 году, хотя и уменьшит спад. Это следует из доклада о сценариях развития российской экономики в условиях комплексных санкций, подготовленного Институтом исследований и экспертизы ВЭБ.РФ (РБК ознакомился с ним).
Решение по внеплановой индексации будет принято на следующей неделе на заседании Госсовета по социальной политике, заявлял 19 мая помощник президента Максим Орешкин. Поручение изучить вопрос повышения социальных выплат, зарплат бюджетников и пенсий президент Владимир Путин дал по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов, которое прошло в середине марта. «Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат», — говорил он тогда. По данным Росстата, по итогам апреля годовая инфляция достигла 17,8% — максимума с января 2002 года.
Экономисты института ВЭБа рассмотрели два потенциально возможных сценария с разными условиями индексации и рассчитали их эффект на показатели доходов населения, а также оценили требуемые затраты со стороны бюджета на их реализацию.
Два сценария повышения соцвыплат
В первом, базовом сценарии предусматривается увеличение МРОТ на 9% с 1 июля 2022 года — параллельно с выплатой пособий по безработице без изменения их размера, а также организацией временных работ и переобучения оставшихся без работы россиян.
На аналогичную величину, 9%, в сценарии заложена внеочередная индексация всех социальных пособий и материнского капитала. В то же время индексация пенсий с 1 июля 2022 года предусмотрена только на 5%, а дополнительного увеличения зарплат бюджетников в базовом сценарии не происходит: авторы берут в расчет только их традиционную октябрьскую индексацию, которая происходит ежегодно и соответствует индексу потребительских цен в предыдущем году (8,4% в 2021-м).
Комплекс таких мер будет стоить бюджету 794 млрд руб., самым затратным его аспектом вследствие роста числа безработных станет поддержка рынка труда (443 млрд руб.)
Второй сценарий, умеренно-оптимистичный, обойдется государству почти в два раза дороже — в 1,44 трлн руб. Он предусматривает индексацию МРОТ и пособия по безработице на 10% с 1 июля 2022 года, а также выплату пособия по безработице всем безработным в максимальном размере. Сценарий также включает в себя индексацию всех пособий и пенсий, в том числе работающим пенсионерам, на 10%. В том же размере предполагается увеличение зарплат бюджетников.
Эффекты индексации
Ни базовый, ни умеренно-оптимистичный сценарии социальной поддержки населения с помощью индексации не смогут предотвратить снижение реальных располагаемых доходов россиян в 2022 году, следует из доклада. Оно составит минус 9,2% (базовый прогноз) или минус 7,5% (умеренно-оптимистичный), полагают в Институте ВЭБа. Однако без индексации падение доходов было бы сильнее: вклад индексации в базовом варианте составляет 1,4 п.п., в то время как эффект более оптимистичного сценария аналитики оценивают как 2,8 п.п. Они несколько улучшили свои ожидания по сравнению с мартовскими: тогда прогнозировалось падение реальных доходов на 12%.
Ожидания экономистов ВЭБа более пессимистичные, чем актуальный прогноз Минэкономразвития. По оценке ведомства, снижение реальных доходов россиян в 2022 году составит 6,8%.
Несмотря на индексацию, сокращение зарплат бюджетных работников в реальном выражении тоже будет глубоким: в зависимости от сценария оно составит минус 9,7 и минус 6,7% соответственно, полагают аналитики Института развития. В целом по экономике снижение реальных зарплат они ждут на 5,8% в более оптимистичном варианте прогноза и на 8,2% — в базовом. Несмотря на меры по поддержке рынка труда, экономисты ждут роста безработицы до 6,2 или 5,7% в зависимости от сценария (в марте безработица составляла 4,1%).
Увеличение пенсий в номинальном размере до 17,6 тыс. и 18 тыс. руб. при индексации на 5 и 10% (при двух сценариях) не позволит избежать их снижения в реальном выражении, следует из доклада. По расчетам экономистов, при умеренно-оптимистичном сценарии они сократятся на 3,1%, а в базовом — на 5,2%. В последний раз снижение реального размера назначенных пенсий в годовом выражении было зафиксировано в 2016 году, оно составило 4,4%, следует из данных Росстата.
В результате уровень бедности в России вырастет до 13% в базовом сценарии и до 12,6% — в умеренно-оптимистичном, прогнозируют в ВЭБе. По итогам 2021 года за чертой бедности в России жили 11% россиян, или 16 млн человек.
Расчеты Института ВЭБа базируются на следующих предпосылках по 2022 году:
- ВВП — минус 10,2% (базовый сценарий) и минус 8,9% (умеренно-оптимистичный);
- инвестиции — минус 15,5 и минус 11,5% соответственно для двух сценариев;
- инфляция на конец года —18,7 и 19,5%;
- среднегодовой курс доллара США — 77 руб. за доллар (все сценарии);
- цена на нефть Urals — $79 за баррель (все сценарии).