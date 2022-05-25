Путин предложил увеличить пенсии неработающим пенсионерам

Средний размер пенсий после индексации, по подсчетам Минтруда, составит 19 360 руб.

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Президент Владимир Путин предложил правительству с 1 июня на 10% увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам. Свои предложения по социальной политике он озвучил на заседании президиума Госсовета.

«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — сказал президент.

Кроме того, Путин на заседании предложил на 10% повысить МРОТ с 1 июня, а также увеличить выплаты российским военнослужащим, действующим на Украине.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что индексация пенсий затронет 35 млн пенсионеров. С учетом индексации средний размер пенсий составит 19 360 руб.

Эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ 23 мая опубликовали доклад, в котором отмечали, что внеочередная индексация социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) не сможет воспрепятствовать снижению реальных зарплат, пенсий и доходов россиян в 2022 году, хотя и уменьшит спад.

По словам Путина, инфляция в России в 2022 году не превысит 15%. По данным Росстата, по итогам апреля годовая инфляция достигла 17,8% — максимума с января 2002 года.