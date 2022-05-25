Путин спрогнозировал инфляцию до 15% к концу года
Инфляция в России к концу 2022 года не должна превысить 15%, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Рост инфляции, по оценкам экспертов, замедлился. Сейчас он у нас 0,175 и по итогам 2022 года, мы исходим из этого, не превысит 15%», — сказал Путин.
Причем перед этим он отметил, что с начала текущего года накопленная инфляция выросла на 11%.
В начале марта опрошенные ЦБ аналитики заявили, что инфляция в России к концу 2022 года может достичь 20%, а в 2023 году — 8%, в 2024 году — 4,8%.
О том, что инфляция может составить 20%, также говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Скорее всего, до 20% может быть. От 17 до 20%, в этом диапазоне», — сказал он.
В начале апреля Росстат сообщил показатель инфляции за март — 7,6%. В годовом выражении, то есть в сравнении с мартом 2021 года, цены выросли на 16,7%. Последний раз инфляция выше этого уровня фиксировалась в марте 2015 года и составляла 16,9%.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнивал прогнозы по инфляции с гаданием на кофейной гуще. По его словам, сложилась «абсолютно беспрецедентная ситуация». «Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было», — заявил он.