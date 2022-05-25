Путин спрогнозировал инфляцию до 15% к концу года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 57,92 (-0,95) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 56,3 (-0,67) Инвестиции, 15:55
Агент объяснил решение игрока сборной России уйти из «Зенита» Спорт, 19:18
Силуанов призвал с осторожностью принимать новые социальные обязательства Политика, 19:17
В России впервые после мартовского пика зафиксировали дефляцию Экономика, 19:07
Снижение процентов по вкладам усилилось незадолго до решения ЦБ по ставке Инвестиции, 19:07
Финалист «Евровидения» выступит на концерте в честь Елизаветы II Стиль, 19:06
Почему мы стареем — ключевые научные теории Социальная экономика, 19:00
Польза или вред: как научиться правильному питанию Партнерский проект, 18:59
В Думу внесли проект о конфискации автомобилей у злостных нарушителей ПДД Общество, 18:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:54
Агент заявил об отсутствии прогресса в переговорах ЦСКА по покупке Языджи Спорт, 18:46
Стартап вместо диплома: как устроена альтернатива выпускной работе Экономика образования, 18:40
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 18:30
Ройзмана обвинили в неуважении к власти из-за вопроса о словах Лаврова Политика, 18:22
Вынесен первый приговор водителю по новой статье: штраф ₽200 тыс. Авто, 18:20
Экономика ,  
0 

Путин спрогнозировал инфляцию до 15% к концу года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Инфляция в России к концу 2022 года не должна превысить 15%, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Рост инфляции, по оценкам экспертов, замедлился. Сейчас он у нас 0,175 и по итогам 2022 года, мы исходим из этого, не превысит 15%», — сказал Путин.

Причем перед этим он отметил, что с начала текущего года накопленная инфляция выросла на 11%.

Росстат назвал самые подорожавшие и самые подешевевшие товары за апрель
Экономика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В начале марта опрошенные ЦБ аналитики заявили, что инфляция в России к концу 2022 года может достичь 20%, а в 2023 году — 8%, в 2024 году — 4,8%.

О том, что инфляция может составить 20%, также говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Скорее всего, до 20% может быть. От 17 до 20%, в этом диапазоне», — сказал он.

В начале апреля Росстат сообщил показатель инфляции за март — 7,6%. В годовом выражении, то есть в сравнении с мартом 2021 года, цены выросли на 16,7%. Последний раз инфляция выше этого уровня фиксировалась в марте 2015 года и составляла 16,9%.

Читайте на РБК Pro
Pro
Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать
Статьи
Pro
Фото: Andyfang / Twitter Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса
Статьи
Pro
Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый?
Статьи
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Мультипликаторы «сдуваются»: как верно оценивать акции на падающем рынке
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать
Статьи
Pro
Фото: Al Barry / Getty Images Три шага, чтобы избавиться от перфекционизма
Статьи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнивал прогнозы по инфляции с гаданием на кофейной гуще. По его словам, сложилась «абсолютно беспрецедентная ситуация». «Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было», — заявил он.

Материалы к статье
Теги
Инфляция Владимир Путин
Материалы по теме
Годовая инфляция в России ускорилась до 8,82%
Экономика
Недельная инфляция впервые после ужесточения санкций опустилась ниже 1%
Экономика
Кудрин допустил инфляцию до 20% в 2022 году
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter