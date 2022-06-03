Неработающим пенсионерам начали выплачивать проиндексированные пенсии

ПФР начал перечислять проиндексированные с 1 июня на 10% пенсии неработающим пенсионерам. В среднем выплаты увеличились на 1760 руб. Мера затронула все выплаты, которые определяются, исходя из размера социальной пенсии

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Пенсионный фонд России (ПФР) начал перечислять проиндексированные на 10% пенсии неработающим пенсионерам. Процесс происходит автоматически и обращаться за перерасчетом не нужно, сообщили ТАСС в пресс-службе ПФР.

«Пенсии в повышенных размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения и банки. Индексация проведена автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно», — говорится в сообщении.

По данным фонда, в среднем выплаты неработающим пенсионерам увеличились на 1 760 руб. Эта мера коснулась 35 млн россиян.

По словам зампредседателя правления ПФР Сергея Чиркова, под индексацию с 1 июня подпадают все виды пенсий, выплачиваемые фондом: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Он пояснил, что увеличатся и выплаты, которые определяют, исходя из размера социальной пенсии, в том числе дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим в аварии на Чернобыльской АЭС.

С предложением проиндексировать пенсии и повысить МРОТ президент России Владимир Путин выступил 25 мая. Спустя пять дней премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам на 10%. После индексации средний размер пенсий россиян вырос до 19 360 руб. в месяц, а МРОТ составит 15 279 руб., что позволит повысить зарплаты более 4 млн работников, отметил Мишустин.