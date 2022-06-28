Власти Техаса нашли грузовик с 46 телами мигрантов

Полиция города Сан-Антонио в штате Техас США нашла прицеп грузовика с 46 телами, еще 16 человек вытащили оттуда и доставили в больницы, передает Ksat.

Люди находились в 18-колесном грузовике без кондиционера и воды. Женщины, мужчины, подростки умерли от теплового удара, сообщил начальник пожарной охраны Сан-Антонио Чарльз Худ.

Полицейские нашли грузовик в одном из кварталов вдоль Кинтана-роуд рядом с железнодорожными путями. Судя по картам, это место находится в 943 км от границы с Мексикой. По предварительной версии, погибшие были мигрантами, указала местная телекомпания WOAI со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Губернатор Техаса от Республиканской партии Грег Аббот подтвердил, что в грузовике нашли тела мигрантов, следует из его записи в Twitter. «Эти смерти на [президенте США Джо] Байдене. Они являются результатом его смертоносной политики открытых границ», — заявил он.

Начальный полиции Сан-Антонио Уильям Макманус и мэр Рон Ниренберг заявили, что расследование дела передано федеральным властям.

Бывший президент США, республиканецй Дональд Трамп за время правления провел политику «нулевой терпимости», то есть запретил семьям нелегальных мигрантов воссоединяться на территории США. Он ввел режим чрезвычайного положения на южной границе страны, чтобы иметь возможность выделить деньги из бюджета на строительство стены, отделяющей США от Мексики.

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Когда президентом США стал демократ Джо Байден, он отменил указ Трампа о мигрантах, снял режим ЧП, а Пентагон отказался финансировать строительство стены. Кроме того, он разрешил въезд в страну категориям иностранцев, которых Трамп считал угрозой американскому рынку труда, а затем пообещал упростить процедуру получения американского гражданства.



Действия президента США спровоцировали появление многотысячных «караванов» мигрантов из Гондураса, Гватемалы, Эквадора. Уже в марте 2021 года миграционная служба США начала депортировать нелегальных мигрантов из Мексики.

Случаи с погибшими мигрантами из Мексики — не редкость. В августе прошлого года в местности Энсино, приблизительно в 80 км к северу от города Мак-Аллен, расположенного недалеко от границы с Мексикой, фургон с мигрантами попал в аварию. В машине вместимостью 15 человек оказалось 29 пассажиров. Десять человек погибли, еще 29 пострадали.

В декабре грузовик с мигрантами перевернулся в мексиканском штате Чьяпас погибли 49 человек, еще 58 пострадали.



