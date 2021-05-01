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Пентагон прекратил финансировать строительство стены с Мексикой

Министерство обороны США больше не будет финансировать возведение стены на границе с Мексикой за счет средств, которые изначально выделялись на оборону. Ранее бывший президент США Дональд Трамп использовал фонды Пентагона, чтобы строить стену без поддержки Конгресса. О решении военного ведомства говорится на сайте Пентагона.

«Министерство обороны начало предпринимать все необходимые действия для отмены проектов пограничных заграждений и согласовывать действия с межведомственными партнерами», — указал заместитель официального представителя Пентагона Джамал Браун.

Трамп предложил Байдену достроить стену на границе с Мексикой
Политика
Фото:Elliot Spagat / AP

Будут свернуты все работы, на которые шли деньги, «первоначально предназначенные для других военных миссий и функций». В частности, выделенные на создание школ для детей-военнослужащих и военное строительство в странах-партнерах США. Теперь, вместо финансирования пограничной стены, средства пойдут на другие отложенные проекты военного строительства. В министерстве работают над тем, чтобы установить их приоритетность.

Как передает NBC, часть неизрасходованной суммы в $1,4 млрд, выделенной ранее на строительство стены, будет использована на устранение экологического ущерба от ее возведения.

Трамп расписался на стене на границе с Мексикой
Политика

Трамп сделал строительство стены на границе с Мексикой одним из главных предвыборных обещаний. Но после промежуточных выборов 2018 года большинство в палате представителей США получили демократы, которые отказались включить в бюджет средства на реализацию этого амбициозного плана. Тогда Трамп ввел чрезвычайное положение на южной границе страны, получив через этот механизм возможность направлять бюджетные средства на возведение заграждений.

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Байден, став президентом, отменил режим ЧП. Он также приостановил строительство стены для 60-дневной проверки. Однако о ее результатах, как отмечает NBC, до сих пор неизвестно.

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