Пентагон прекратил финансировать строительство стены с Мексикой

Министерство обороны США больше не будет финансировать возведение стены на границе с Мексикой за счет средств, которые изначально выделялись на оборону. Ранее бывший президент США Дональд Трамп использовал фонды Пентагона, чтобы строить стену без поддержки Конгресса. О решении военного ведомства говорится на сайте Пентагона.

«Министерство обороны начало предпринимать все необходимые действия для отмены проектов пограничных заграждений и согласовывать действия с межведомственными партнерами», — указал заместитель официального представителя Пентагона Джамал Браун.

Будут свернуты все работы, на которые шли деньги, «первоначально предназначенные для других военных миссий и функций». В частности, выделенные на создание школ для детей-военнослужащих и военное строительство в странах-партнерах США. Теперь, вместо финансирования пограничной стены, средства пойдут на другие отложенные проекты военного строительства. В министерстве работают над тем, чтобы установить их приоритетность.

Как передает NBC, часть неизрасходованной суммы в $1,4 млрд, выделенной ранее на строительство стены, будет использована на устранение экологического ущерба от ее возведения.