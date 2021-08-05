В результате ДТП с переполненным фургоном в США погибли 10 мигрантов

Десять человек погибли, еще 20 пострадали в результате ДТП на юге американского штата Техас с участием фургона, который перевозил мигрантов, сообщает ABC News.

По данным властей, автомобиль, рассчитанный на 15 человек, был переполнен — в нем ехали 29 пассажиров. Авария произошла в местности Энсино, приблизительно в 80 км к северу от города Мак-Аллен, расположенного недалеко от границы с Мексикой.

На повороте водитель не справился с управлением, в результате машина врезалась в металлическую опору и знак остановки, сообщили в департаменте общественной безопасности Техаса.

Первоначально сообщалось, что жертвами аварии стали не менее 11 человек, 13 получили травмы. Переполненный фургон перевернулся на повороте.