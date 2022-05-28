В Техасе расследуют задержку действий полиции во время стрельбы в школе

Следователи выясняют причины, по которым полиция не входила в здание школы в течение часа, а также мотивы стрелка. Стрельба в начальной школе штата Техас произошла утром 24 мая, в результате погибли 19 детей и двое взрослых

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Следователи Техаса проводят проверку местной полиции и пытаются выяснить, по какой причине ее сотрудники отложили штурм начальной школы в городе Ювалде, где 24 мая произошла стрельба, сообщает агентство Reuters.

По его информации, ведомство изучает, какие критические ошибки могли допустить полицейские. Правоохранители не входили в учебное заведение в течение часа, дожидаясь подкрепления, несмотря на многократные просьбы учеников о помощи. Всего на месте находились 19 полицейских.

Также следствие пытается выяснить, чем руководствовался стрелок, и обнаружить мотив преступления. По предварительным данным, у стрелявшего не было психологических отклонений, хотя он принял решение бросить школу.

Стрельба в школе в Ювалде началась утром 24 мая, когда на детей и учителей напал 18-летний бывший ученик школы Сальвадор Рамос. С собой у него были пистолет и винтовка. Молодой человек застрелил 19 детей и двоих взрослых и погиб во время задержания.

По данным агентства, Рамос вошел в школу около 11:33 (19:33 мск) по местному времени. После этого, в 12:03 в экстренные службы позвонила девочка и попросила прислать на место полицию. С тех пор и до 12:51, когда в класс ворвалась тактическая группа и застрелила нападавшего, в экстренные службы поступило по меньшей мере восемь звонков.

Директор Техасского департамента общественной безопасности, полковник Стивен Маккроу во время брифинга пояснил, что начальник отдела полиции, который руководил полицейскими, посчитал, что Рамос забаррикадировался внутри здания, и что угрозы для жизней детей больше нет. По этой причине он решил дать полицейским время, чтобы те подготовились к штурму. Маккроу назвал это решение «неправильным».

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Он признал, что, согласно регламенту, полиция должна немедленно вступить в бой со стрелком, а не ждать подкрепления, если тот врывается в школу.

В ночь на 28 мая губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил, что неизвестный человек пожертвовал порядка $175 тыс. на похороны жертв стрельбы и покрыл все связанные с ними расходы.

После произошедшего экс-президент США Дональд Трамп на внеочередном съезде Национальной стрелковой ассоциации призвал разрешить американским учителям, которые прошли необходимую подготовку, носить оружие. По его словам, педагоги должны носить его скрытно и не демонстрировать окружающим.

В свою очередь, президент США Джо Байден обратился к американскому конгрессу и призвал противостоять «оружейному лобби», так как за последние десять лет в США произошло более 900 случаев массовой стрельбы