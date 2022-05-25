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Массовая стрельба в школе: что произошло в Техасе
При стрельбе в начальной школе штата Техас погибли 19 детей и трое взрослых. Стрельба произошла утром 24 мая. Нападавшим оказался 18-летний мужчина, в результате задержания сотрудниками полиции стрелок погиб. Подробнее — в материале РБК
Первые сообщения о событиях поступили в 11:43 по местному времени (19:43 мск). По данным AP, cтрелок забаррикадировался в школе. В результате здание было заблокировано, а ученики и персонал эвакуированы
Стрелок был вооружен пистолетом и винтовкой, сообщил губернатор Техаса Грег Эббот
По данным полиции, стрельбу устроил 18-летний Сальвадор Рамос. Перед тем, как пойти в школу, он выстрелил в свою бабушку, которая находится в критическом состоянии
Стрельба в школе 24 мая стала самой массовой по числу жертв с 14 декабря 2012 года, когда 20-летний Адам Лэнза расстрелял 20 детей и шесть взрослых в школе штата Коннектикут, сообщает Associated Press
Президент США Джо Байден после происшествия заявил, что в декабре 2012 года, когда он занимал пост вице-президента при Бараке Обаме, стрельбу открыли в начальной школе Сэнди-Хук, а с тех пор в США произошло более 900 случаев массовой стрельбы
В результате стрельбы в техасской школе погибли 19 детей и трое взрослых, включая стрелка
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