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Трамп призвал разрешить американским учителям носить оружие в школах

Учителя в США, прошедшие необходимую тренировку, должны иметь право на скрытное ношение личного оружия в школах, заявил бывший американский президент Дональд Трамп на съезде Национальной стрелковой ассоциации США.

«Все мы можем согласиться с тем, что наши школы не должны быть самыми слабыми целями <...>. Именно поэтому в качестве всеобъемлющего плана по безопасности школ настало время позволить прошедшим тренировку учителям скрытно носить оружие», — сказал он.

Помимо этого, экс-президент призвал увеличить финансирование полиции. «Нам необходимо расширить финансирование, найм и тренировку полицейских по всей стране. Это вопрос не денег, а воли. Если у Соединенных Штатов есть $40 млрд для Украины, то мы должны быть в состоянии сделать все необходимое, чтобы защитить наших детей», — отметил он.

В качестве дополнительных мер по защите школ Трамп предложил оборудовать все учебные заведения металлодетекторами, усилить двери в классах, а также ввести норму, согласно которой на постоянной основе в каждом учебном заведении будет дежурить полицейский или вооруженный охранник.

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Внеочередной съезд ассоциации проходит на фоне стрельбы в начальной школе в техасском городе Ювальде. Первые сообщения о событиях в школе поступили 24 мая в 11:43 по местному времени (19:43 мск). Во время стрельбы погиб 21 человек — 18 детей и трое взрослых, сообщил сенатор Ролланд Гутьеррес. Нападавшим оказался 18-летний мужчина, рассказал губернатор Грег Эбботт, в ходе задержания полицейскими стрелок погиб.

Президент США Джо Байден, выступая с обращением к конгрессу после трагедии, заявил, что необходимо противостоять «оружейному лобби», поскольку за последние десять лет в США произошло более 900 случаев массовой стрельбы.

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Как указывает Associated Press, стрельба в Увальде стала самой массовой по количеству жертв за почти десять лет — со стрельбы в школе Сэнди-Хук в Коннектикуте. Тогда погибли 20 детей и шестеро взрослых.

Массовая стрельба в школе: что произошло в Техасе
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Техас стрельба учителя ношение оружия Дональд Трамп
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