Анонимный донор покрыл все расходы на похороны жертв стрельбы в Техасе

Анонимный донор пожертвовал порядка $175 тыс., полностью покрыв расходы на похороны жертв массовой стрельбы в школе города Ювальде штат Техас. Об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт, передает Reuters.

По словам Эбботта, анонимное лицо «предоставило 175 тысяч долларов, чтобы гарантировать, что все расходы каждой семьи, связанные с похоронными услугами, будут покрыты».

Утром 24 мая в другом городе штата, Ювалде, произошла стрельба в школе. Нападение совершил 18-летний ученик школы, Сальвадор Рамос, вооруженный пистолетом и винтовкой. Он погиб во время задержания. В результате инцидента погибли 19 детей и трое взрослых.



Президент США Джо Байден, выступая с обращением к конгрессу после трагедии, заявил, что необходимо противостоять «оружейному лобби», поскольку за последние десять лет в США произошло более 900 случаев массовой стрельбы. Агентство Associated Press назвало стрельбу в Ювалде наиболее масштабной по числу убитых после инцидента 2012 года в школе штата Коннектикут, где погибли 20 детей и шестеро взрослых.