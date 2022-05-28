Анонимный донор покрыл все расходы на похороны жертв стрельбы в Техасе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Минобороны заявило о призыве «Правого сектора» к геноциду греков в ДНР Политика, 01:58
Трамп призвал разрешить американским учителям носить оружие в школах Политика, 01:57
Standard узнал об иске компании Дерипаски к австрийскому концерну Strabag Бизнес, 01:37
Полиция Дагестана опровергла данные о доставке мужчин в военкоматы Политика, 01:31
ГТС Украины попросила Германию прекратить транзит по «Северному потоку-1» Политика, 01:25
Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой Политика, 01:23
В партии Порошенко заявили, что политика не выпустили с Украины Политика, 00:53
S&P понизило краткосрочный рейтинг Украины в валюте до преддефолтного Экономика, 00:53
Анонимный донор покрыл все расходы на похороны жертв стрельбы в Техасе Общество, 00:43
Россиянин Хачанов обыграл первую ракетку Британии на «Ролан Гаррос» Спорт, 00:43
Создатель разрушенного Ан-225 «Мрия» опроверг его вывоз на утилизацию Политика, 00:37
В Грозный впервые запустят чартерные рейсы из Москвы Бизнес, 00:29
Верховный суд Индии признал проституцию профессией Общество, 00:21
Путин поблагодарил пограничников за пресечение диверсий у границ Украины Политика, 00:15
Общество ,  
0 

Анонимный донор покрыл все расходы на похороны жертв стрельбы в Техасе

Анонимный донор пожертвовал порядка $175 тыс., полностью покрыв расходы на похороны жертв массовой стрельбы в школе города Ювальде штат Техас. Об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт, передает Reuters.

По словам Эбботта, анонимное лицо «предоставило 175 тысяч долларов, чтобы гарантировать, что все расходы каждой семьи, связанные с похоронными услугами, будут покрыты».

В Техасе в школе задержали ученика, в машине которого было оружие
Общество
Фото:Drew Anthony Smith / Getty Images

Утром 24 мая в другом городе штата, Ювалде, произошла стрельба в школе. Нападение совершил 18-летний ученик школы, Сальвадор Рамос, вооруженный пистолетом и винтовкой. Он погиб во время задержания. В результате инцидента погибли 19 детей и трое взрослых.

Президент США Джо Байден, выступая с обращением к конгрессу после трагедии, заявил, что необходимо противостоять «оружейному лобби», поскольку за последние десять лет в США произошло более 900 случаев массовой стрельбы. Агентство Associated Press назвало стрельбу в Ювалде наиболее масштабной по числу убитых после инцидента 2012 года в школе штата Коннектикут, где погибли 20 детей и шестеро взрослых.

Теги
донор Техас стрельба США
Материалы по теме
Массовая стрельба в школе: что произошло в Техасе
Общество
В Техасе в школе задержали ученика, в машине которого было оружие
Общество
Число погибших при стрельбе в техасской школе увеличилось до 21
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter