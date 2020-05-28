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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин анонсировал возобновление оказания плановой медпомощи в Москве

По словам мэра, перед тем как получить плановую помощь, пациентам нужно будет пройти дополнительные процедуры. Врачи должны будут убедиться, что в медучреждении не возникнет новый очаг заражения COVID-19
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Со следующей недели московские больницы возобновят оказание плановой медицинской помощи. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что происходить это будет постепенно. «Мы разрешили поликлиникам и с этой недели наращивать объемы оказания плановой помощи», — добавил мэр (цитата по ТАСС).

Чтобы получить плановую помощь, пациентам нужно будет пройти дополнительные процедуры, уточнил Собянин. При этом врачи должны будут убедиться, что в больнице не возникнет новый очаг заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии
Общество
Сергей Собянин

Минздрав в апреле рекомендовал россиянам отложить плановый медосмотр из-за большого количества пациентов с коронавирусом. В ведомстве указывали, что лечение смогут продолжить пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также те, кто находится на заместительной почечной терапии.

В связи с пандемией в стране также приостановили плановую диспансеризацию и вакцинацию взрослого населения. В Минздраве пообещали, что календарь прививок будет определен, после того как появится вакцина от коронавируса.

Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса
Общество
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

22 мая Собянин утвердил временные правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии. В соответствии с ними москвичи, чью плановую госпитализацию отложили из-за вспышки коронавирусной инфекции, смогут лечь в стационар без переоформления документов и новых анализов. Направления на лечение можно получить в консультативно-диагностических отделениях.

Накануне мэр заявил, что в столице увеличат объемы плановой медпомощи. По словам Собянина, нагрузка на систему здравоохранения снизилась и более 5 тыс. коек в московских больницах, ранее перепрофилированных для лечения COVID-19, вновь отдадут для плановой помощи.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Собянин, медицинская помощь
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