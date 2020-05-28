Собянин анонсировал возобновление оказания плановой медпомощи в Москве

По словам мэра, перед тем как получить плановую помощь, пациентам нужно будет пройти дополнительные процедуры. Врачи должны будут убедиться, что в медучреждении не возникнет новый очаг заражения COVID-19

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Со следующей недели московские больницы возобновят оказание плановой медицинской помощи. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что происходить это будет постепенно. «Мы разрешили поликлиникам и с этой недели наращивать объемы оказания плановой помощи», — добавил мэр (цитата по ТАСС).

Чтобы получить плановую помощь, пациентам нужно будет пройти дополнительные процедуры, уточнил Собянин. При этом врачи должны будут убедиться, что в больнице не возникнет новый очаг заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Минздрав в апреле рекомендовал россиянам отложить плановый медосмотр из-за большого количества пациентов с коронавирусом. В ведомстве указывали, что лечение смогут продолжить пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также те, кто находится на заместительной почечной терапии.