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Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии

Москвичи, чью плановую госпитализацию отложили из-за коронавируса, смогут лечь в стационар без переоформления документов и новых анализов. Направления на лечение можно получить в консультативно-диагностических отделений
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Максим Мишин / Mos.ru)

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В соответствии с регламентом, москвичи, чью госпитализацию отложили из-за пандемии, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов. Сдать дополнительные анализы при необходимости можно будет после госпитализации.

Направление на лечение в стационаре пациенты смогут получить в любом из консультативно-диагностических отделений (КДО) многопрофильных клиник, сообщается на сайте мэрии. В отделении врач определит, есть ли показания к госпитализации, и оформит необходимые документы. Посетить КДО сможет любой житель Москвы с полисом ОМС.

При госпитализации пациенты будут проходить исследования на COVID-19 по полису ОМС. Он включает анализ методом ПЦР, ИФА-тестирование (по крови из вены) на наличие антител, а также КТ грудной клетки.

Минздрав попросил отложить плановые обращения в больницы из-за COVID-19
Общество
Фото: Павел Головкин / AP

Отложить плановый медосмотр Минздрав рекомендовал россиянам в апреле. При этом в ведомстве указывали, что пациенты с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также на заместительной почечной терапии продолжают получать лечение.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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С введением самоизоляции в Москве с 25 марта закрылись стоматологические кабинеты. По словам мэра столицы Сергея Собянина, они оказывают только экстренную помощь. Такие же меры в отношении стоматологий действуют в Подмосковье.

С 19 мая Минздрав также приостановил плановую вакцинацию населения. Такое решение там объясняли тем, что при эпидемии коронавируса выросла нагрузка на иммунитет, а прививки воздействуют именно на иммунную систему. При этом в ведомстве указывали, что плановую вакцинацию временно прекращают для взрослого населения.

Авторы: Наталия Анисимова, Гаяна Демурина
Теги: Сергей Собянин, коронавирус, медпомощь
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