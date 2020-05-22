Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии

Москвичи, чью плановую госпитализацию отложили из-за коронавируса, смогут лечь в стационар без переоформления документов и новых анализов. Направления на лечение можно получить в консультативно-диагностических отделений

Сергей Собянин (Фото: Максим Мишин / Mos.ru)

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В соответствии с регламентом, москвичи, чью госпитализацию отложили из-за пандемии, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов. Сдать дополнительные анализы при необходимости можно будет после госпитализации.

Направление на лечение в стационаре пациенты смогут получить в любом из консультативно-диагностических отделений (КДО) многопрофильных клиник, сообщается на сайте мэрии. В отделении врач определит, есть ли показания к госпитализации, и оформит необходимые документы. Посетить КДО сможет любой житель Москвы с полисом ОМС.

При госпитализации пациенты будут проходить исследования на COVID-19 по полису ОМС. Он включает анализ методом ПЦР, ИФА-тестирование (по крови из вены) на наличие антител, а также КТ грудной клетки.