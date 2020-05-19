В Минздраве объяснили ситуацию с приостановкой плановой вакцинации

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В России плановая вакцинация приостановлена полностью только для взрослого населения согласно рекомендации Роспотребнадзора. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

По его словам, решение о приостановке вакцинации детского населения должны принять регионы России лишь в том случае, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.

Ранее стало известно, что Минздрав временно прекратил плановую вакцинацию россиян. Это решение было принято в связи с тем, что во время эпидемии коронавируса идет большая нагрузка на иммунную систему, а прививки определенным образом воздействуют на иммунитет.

В министерстве определят календарь прививок после того, как в стране появится вакцина от коронавирусной инфекции.