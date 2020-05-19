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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса

В ведомстве заявили, что календарь прививок будет определен после появления вакцины от коронавируса
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения приняло решение временно прекратить плановую вакцинацию населения. Как сообщает «РИА Новости», об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил заместитель главы ведомства Олег Гриднев.

Такое решение замминистра объяснил тем, что во время эпидемии коронавируса идет большая нагрузка на иммунитет, а прививки как раз определенно воздействуют на иммунную систему. «Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», — отметил он.

По словам Гриднева, дальше определяться с календарем прививок Минздрав будет при появлении вакцины от коронавируса.

В США протестировали вакцину от коронавируса на людях
Общество
Фото: Amilcar Orfali / Getty Images

Работы по созданию вакцины от коронавирусной инфекции одновременно идут в нескольких странах. Так, в США биотехнологическая компания Moderna заявила, что созданный в ее лабораториях препарат уже успешно протестирован на людях. Там предупредили, что речь идет лишь о промежуточных результатах по итогам первой фазы тестирования.

В середине мая основатель компании Sorrento Therapeutics Генри Джи заявил, что ее ученые нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус и вывести из организма в течение трех дней.

Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Общество
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В России созданием вакцины занимается НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Его глава Александр Гинцбург отметил, что Минздрав пока не давал разрешения на проведение испытаний на добровольцах. «Рабочие даты [начала исследований], конечно, есть, но насколько рабочие даты совпадут с фактом, я не знаю. <...> Хотелось бы думать, что будет возможно получить разрешение в начале июля», — отметил эксперт.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Минздрав
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