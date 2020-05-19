Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса

В ведомстве заявили, что календарь прививок будет определен после появления вакцины от коронавируса

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения приняло решение временно прекратить плановую вакцинацию населения. Как сообщает «РИА Новости», об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил заместитель главы ведомства Олег Гриднев.

Такое решение замминистра объяснил тем, что во время эпидемии коронавируса идет большая нагрузка на иммунитет, а прививки как раз определенно воздействуют на иммунную систему. «Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», — отметил он.

По словам Гриднева, дальше определяться с календарем прививок Минздрав будет при появлении вакцины от коронавируса.

Работы по созданию вакцины от коронавирусной инфекции одновременно идут в нескольких странах. Так, в США биотехнологическая компания Moderna заявила, что созданный в ее лабораториях препарат уже успешно протестирован на людях. Там предупредили, что речь идет лишь о промежуточных результатах по итогам первой фазы тестирования.