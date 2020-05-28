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Собянин заявил о сохранении ограничений из-за COVID до создания вакцины

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Санитарные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не будут полностью сняты до создания защищающей от болезни вакцины. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, когда мы вакцину не получим», — сказал Собянин.

«Но это не означает, что мы должны взаперти все время жить. Мы должны нормально жить, нормальной жизнью», — добавил мэр Москвы, напомнив, что ограничительные меры в столице уже значительно смягчены, а с 1 июня горожане смогут выходить на улицу не только по делу, но и просто для прогулок.

Материал дополняется.

Автор: Евгений Калюков
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