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Пандемия коронавируса ,  
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РЖД вернутся к рассадке пассажиров в поездах без социальной дистанции

Холдинг начнет продавать билеты на поезда дальнего следования с 29 мая на все места без учета социальной дистанции между пассажирами. РЖД начали рассаживать их в метре друг от друга в апреле на фоне пандемии коронавируса
РЖД RU000A1002C2 ₽1 127,79 -3,38% Купить
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) отменяет рассадку пассажиров в поездах дальнего следования с учетом социальной дистанции. После 28 мая компания возобновит продажу билетов в таких поездах на все места, сообщили РБК в пресс-службе холдинга.

В РЖД отметили, что следуют рекомендациям Минтранса и Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

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РЖД начали продавать билеты в поезда с учетом социальной дистанции в апреле. В купе можно было приобрести билеты только для двоих пассажиров вместо четырех, а на боковые полки в плацкарте — одного. Компания ввела расстояние между пассажирами, исходя из постановления главного санитарного врача Анны Поповой, которое предписывает гражданам соблюдать дистанцию не менее метра, в том числе в общественных местах и транспорте.

В середине мая из-за роста спроса на перевозки между Москвой и Петербургом холдинг решил ввести дополнительные «Сапсаны» по этому маршруту.

РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга
Общество
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Также в мае компания возобновила продажи билетов на поезда за 90 дней до отправления. Пока мера коснулась 50 пар поездов, но в РЖД заверили, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации этот список будет расширен.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, в некоторых регионах, в том числе и в Москве, началось постепенное снижение числа выявляемых случаев заболевания. По последним данным оперативного штаба, число подтвержденных случаев заражения в стране превысило 379 тыс., умерли 4142 человека.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: РЖД, билеты
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