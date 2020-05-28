РЖД вернутся к рассадке пассажиров в поездах без социальной дистанции

Холдинг начнет продавать билеты на поезда дальнего следования с 29 мая на все места без учета социальной дистанции между пассажирами. РЖД начали рассаживать их в метре друг от друга в апреле на фоне пандемии коронавируса

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) отменяет рассадку пассажиров в поездах дальнего следования с учетом социальной дистанции. После 28 мая компания возобновит продажу билетов в таких поездах на все места, сообщили РБК в пресс-службе холдинга.

В РЖД отметили, что следуют рекомендациям Минтранса и Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

РЖД начали продавать билеты в поезда с учетом социальной дистанции в апреле. В купе можно было приобрести билеты только для двоих пассажиров вместо четырех, а на боковые полки в плацкарте — одного. Компания ввела расстояние между пассажирами, исходя из постановления главного санитарного врача Анны Поповой, которое предписывает гражданам соблюдать дистанцию не менее метра, в том числе в общественных местах и транспорте.

В середине мая из-за роста спроса на перевозки между Москвой и Петербургом холдинг решил ввести дополнительные «Сапсаны» по этому маршруту.