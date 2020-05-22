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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России стабилизировалась ситуация с коронавирусом, в некоторых регионах, в том числе и в Москве, началось постепенное снижение числа выявляемых случаев заболевания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Ситуация в целом в стране стабилизируется», — сказал Путин, отметив, что такие выводы можно сделать из оценок экспертов и поступающей объективной информации.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент указал, что есть факт снижения числа новых найденных заболевших коронавирусной инфекцией в столице и некоторых других субъектах России. «Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть», — отметил глава государства.

Путин уточнил, что неделю назад темп прироста новых случаев заболевания в России составлял 5,9%. Теперь, по его словам, прирост упал до 3,5%. Путин напомнил, что число зараженных, которых выявляют за сутки, уменьшается, в то время как количество проводимых тестов на коронавирус растет. Президент заявил, что сейчас ежедневно проводятся около 240 тыс. исследований на COVID-19.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Путин также предупредил, что Россия должна быть готова к возможной второй волне эпидемии COVID-19 осенью, которую предсказывают некоторые отечественные и зарубежные специалисты.

За последние сутки в России зарегистрировали 8894 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных составило 326 448 человек. Умерли 3249 пациентов, выздоровели 99 825 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Владимир Путин
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