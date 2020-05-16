РЖД запустят дополнительные «Сапсаны» для соблюдения социальной дистанции

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Компания ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) запустит дополнительные поезда «Сапсан» по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщается на сайте компании.

Дополнительные поезда будут курсировать 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая. Решение связано со спросом на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом.

Для пассажиров, собирающихся путешествовать на «Сапсанах» до 28 мая включительно, будет действовать временная схема рассадки в вагонах. Она зависит от конфигурации вагонов: 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном — один пассажир у окна и один — у прохода. Однако свободным остается средний ряд. Семьям предоставят возможность разместиться на соседних сиденьях.

В заявлении РЖД добавляется, что компания увеличила глубину продажи билетов с 45 суток до 90 суток на все поезда дальнего следования внутри России на весь летний период 2020 года. Ранее на фоне падения пассажиропотока на внутрироссийских маршрутах и большого количества возвратов билетов компания снизила глубину продаж до 45 суток.

В апреле из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса РЖД отменили более 50 поездов в России, в том числе несколько «Сапсанов». В компании заверили, что пассажиры, поезда которых отменили, смогут поменять билет или полностью вернуть за него деньги в течение полугода.