РЖД вновь разрешили покупать билеты на поезда за 90 дней

Возвращение прежних правил коснется 50 пар поездов. В ведомстве заверили, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации список поездов будет расширен

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РЖД после некоторого перерыва вновь увеличили глубину продажи билетов на летний период до 90 дней. В ведомстве отметили, что изменения касаются 50 пар поездов.

В частности, купить билет за три месяца можно будет на четыре пары высокоскоростных поездов «Сапсан», а также ряда двухэтажных и фирменных поездов АО «ФПК», курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами.

Помимо этого, за 90 суток до отправления можно будет приобрести билеты на поезда, которые отправляются на курорты Северного Кавказа и Черноморского побережья России. «В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен», — добавили в РЖД.

Там также посоветовали получать актуальную информацию об открытии продажи билетов за 90 суток на главной странице сайта РЖД и в мобильном приложении.