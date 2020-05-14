РЖД вновь разрешили покупать билеты на поезда за 90 дней

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 73,93 (+0,35) Quote, 13:12
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 79,9 (+0,13) Quote, 13:12
Vademecum предложил Генпрокуратуре без суда разблокировать статью о COVID Общество, 13:15 МВД сообщило о снижении преступности в России среди мигрантов Общество, 13:14 Какой экономический эффект окажет смягчение карантина РБК и Центр поддержки экономики, 13:14 В «Уральских авиалиниях» заявили о планах повысить объем перевозок с июня Бизнес, 13:06 Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы Политика, 13:03 Зоопарк обратится в консульство из-за задержанного на Шри-Ланке зоолога Общество, 13:02 В Санкт-Петербурге выпал снег. Фоторепортаж Общество, 13:01  Профиль филантропа: Алишер Усманов Социальная экономика, 13:00  Команда «Формулы-1» McLaren объявила о подписании контракта с Риккардо Спорт, 12:52 YouTube Premium научил начинающих блогеров снимать видеоизвинения Стиль, 12:52 РЖД вновь разрешили покупать билеты на поезда за 90 дней Общество, 12:48 ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат Экономика, 12:41 Bloomberg сообщил о сокращении поставок саудовской нефти в Европу и Азию Бизнес, 12:34 Что такое цифровой двойник и как он спасет бизнес после пандемии Индустрия 4.0, 12:30 
Пандемия коронавируса ,  
0 

РЖД вновь разрешили покупать билеты на поезда за 90 дней

Возвращение прежних правил коснется 50 пар поездов. В ведомстве заверили, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации список поездов будет расширен
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 111,11 -0,04% Купить
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

РЖД после некоторого перерыва вновь увеличили глубину продажи билетов на летний период до 90 дней. В ведомстве отметили, что изменения касаются 50 пар поездов.

В частности, купить билет за три месяца можно будет на четыре пары высокоскоростных поездов «Сапсан», а также ряда двухэтажных и фирменных поездов АО «ФПК», курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами.

Помимо этого, за 90 суток до отправления можно будет приобрести билеты на поезда, которые отправляются на курорты Северного Кавказа и Черноморского побережья России. «В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен», — добавили в РЖД.

Дитрих доложил Путину о падении пассажиропотока на всех видах транспорта
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

Там также посоветовали получать актуальную информацию об открытии продажи билетов за 90 суток на главной странице сайта РЖД и в мобильном приложении.

О решении снизить глубину продажи билетов до 45 суток РЖД объявили 31 марта. Причиной было названо снижение пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса, а также увеличение количества возвращаемых билетов в связи с отсутствием у пассажиров возможности планировать свои путешествия.

Как города России живут в режиме самоизоляции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

7 марта глава Минтранса Евгений Дитрих доложил президенту Владимиру Путину, что количество пассажиров на всех видах транспорта в апреле снизилось от 70 до 95%. По его словам, до конца мая Минтранс совместно с Роспотребнадзором планирует утвердить дополнения в правила перевозки пассажиров, касающиеся медицинской безопасности на транспорте. Как пояснил Дитрих, эти правила направлены на обеспечение баланса безопасности пассажиров и экономики перевозок.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Евгений Дитрих, РЖД
Материалы по теме
Дитрих доложил Путину о падении пассажиропотока на всех видах транспорта
Общество
Глава РЖД доложил Путину об отмене в России половины поездов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter