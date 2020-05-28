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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Рособрнадзора назвал требования к школам для ЕГЭ во время пандемии

Школа должна иметь необходимый минимум средств индивидуальной защиты для участников ЕГЭ, если того требует эпидемиологическая ситуация в регионе, рассказал РБК глава Рособрнадзора Анзор Музаев
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Медработники во время проведения единого государственного экзамена будут задействованы на входе в школы для измерения температуры школьникам, а также при дезинфекции аудиторий, рассказал в интервью РБК врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«Минимум, который должна иметь школа — это средства измерения температуры, маски, перчатки. Необходима дезинфекция пункта проведения перед каждым экзаменом. Но эти рекомендации рамочные, широкие. Региональный штаб сам принимает решение, что из них применять, исходя из эпидемиологической ситуации», — пояснил он. В ведомстве рассчитывают, что к моменту старта кампании по сдаче ЕГЭ, 3 июля, эпидемиологическая ситуация позволит обойтись без средств индивидуальной защиты.

По словам Музаева, проведение самого массового экзамена, по русскому языку, в два дня и отмена ЕГЭ по базовой математике позволят распределить потоки сдающих в соответствии с межведомственными рекомендациями. «В соответствии с рекомендациями надо будет организовать рассадку так, чтобы между участниками было не менее полутора метров. Нам хватит аудиторного фонда, мы справляемся и обязательно детей будем рассаживать не кучно, от десяти до 15 человек в среднем на одно помещение», — рассказал РБК глава Рособрнадзора

В 2020 году проведение единого государственного экзамена начнется на месяц позже, 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ без участия школьников. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, это необходимо для финальной проверки всех систем, которые будут задействованы во время экзамена.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В августе Министерством просвещения выделено четыре дня для второй волны проведения ЕГЭ для выпускников, которые не смогли сдать экзамены в основной период по причине болезни или другим обстоятельствам.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: ЕГЭ, Рособрнадзор, школа, Анзор Музаев
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