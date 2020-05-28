Эксперты зафиксировали рост трат россиян на дистанционное обучение детей

На фоне перехода школ и вузов в онлайн-формат обучения россияне в апреле и мае стали больше тратить на товары, связанные с дистанционным образованием детей, сообщили в банке «Открытие»

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Россияне на фоне эпидемии коронавируса и введенного из-за нее режима самоизоляции в апреле—мае стали больше тратить на дистанционное образование детей. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие» (есть у РБК).

В прошлом месяце после перехода школ и вузов в онлайн-формат у россиян выросли расходы, связанные с гаджетами, развлечениями и дистанционным обучением детей. Так, в апреле по сравнению с первым кварталом 2020 года на 23% увеличились траты на аудиовизуальные товары, в том числе книги, фильмы и музыку, на 29% — на цифровые приложения, на 22% — на видеоигры. В первой половине мая этот объем расходов сохранился.

Траты россиян на дистанционные школы в апреле—мае выросли на 8%, а на коммерческие образовательные услуги в целом — на 2%. В то же время расходы на общеобразовательные учреждения — школы, колледжи и вузы — упали на 57%.

Из-за распространения коронавируса Минобрнауки в середине марта рекомендовало вузам перевести студентов на онлайн-обучение, а немногим позже на него перешли и все российские школы.