Эксперты зафиксировали рост трат россиян на дистанционное обучение детей
Россияне на фоне эпидемии коронавируса и введенного из-за нее режима самоизоляции в апреле—мае стали больше тратить на дистанционное образование детей. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие» (есть у РБК).
В прошлом месяце после перехода школ и вузов в онлайн-формат у россиян выросли расходы, связанные с гаджетами, развлечениями и дистанционным обучением детей. Так, в апреле по сравнению с первым кварталом 2020 года на 23% увеличились траты на аудиовизуальные товары, в том числе книги, фильмы и музыку, на 29% — на цифровые приложения, на 22% — на видеоигры. В первой половине мая этот объем расходов сохранился.
Траты россиян на дистанционные школы в апреле—мае выросли на 8%, а на коммерческие образовательные услуги в целом — на 2%. В то же время расходы на общеобразовательные учреждения — школы, колледжи и вузы — упали на 57%.
Из-за распространения коронавируса Минобрнауки в середине марта рекомендовало вузам перевести студентов на онлайн-обучение, а немногим позже на него перешли и все российские школы.