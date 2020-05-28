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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты зафиксировали рост трат россиян на дистанционное обучение детей

На фоне перехода школ и вузов в онлайн-формат обучения россияне в апреле и мае стали больше тратить на товары, связанные с дистанционным образованием детей, сообщили в банке «Открытие»
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Россияне на фоне эпидемии коронавируса и введенного из-за нее режима самоизоляции в апреле—мае стали больше тратить на дистанционное образование детей. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие» (есть у РБК).

В прошлом месяце после перехода школ и вузов в онлайн-формат у россиян выросли расходы, связанные с гаджетами, развлечениями и дистанционным обучением детей. Так, в апреле по сравнению с первым кварталом 2020 года на 23% увеличились траты на аудиовизуальные товары, в том числе книги, фильмы и музыку, на 29% — на цифровые приложения, на 22% — на видеоигры. В первой половине мая этот объем расходов сохранился.

Траты россиян на дистанционные школы в апреле—мае выросли на 8%, а на коммерческие образовательные услуги в целом — на 2%. В то же время расходы на общеобразовательные учреждения — школы, колледжи и вузы — упали на 57%.

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Из-за распространения коронавируса Минобрнауки в середине марта рекомендовало вузам перевести студентов на онлайн-обучение, а немногим позже на него перешли и все российские школы.

По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, информационная инфраструктура многих вузов России оказалась неготовой к переходу учебного процесса в онлайн. Он также отметил, что о полной смене одной системы на другую речи не идет и дистанционное образование нельзя сравнивать с традиционным и предлагать в качестве полноценной альтернативы.

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Сообщения о возможном полном переходе на онлайн-обучение опроверг и президент России Владимир Путин. «Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — заявил он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Виктория Полякова, Юлия Кошкина
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: самоизоляция, траты, дистанционное образование
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