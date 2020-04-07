Более 70% педагогов заявили о возросшей нагрузке из-за перехода в онлайн

Около половины опрошенных педагогов сообщили, что им нужна помощь, чтобы эффективно вести дистанционное обучение, а более четверти — 26% — заявили, что им не хватает навыков и знаний для перехода в режим онлайн

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Свыше 70% российских учителей и преподавателей вузов заявили об увеличении нагрузки из-за перехода на дистанционное обучение, а более четверти (26%) пожаловались на плохую организацию перехода от традиционного обучения в онлайн. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ, передает ТАСС.

В телефонном опросе, проводившемся 20–27 марта, приняли участие 1100 российских педагогов — 800 школьных учителей и 300 преподавателей вузов из восьми федеральных округов. Из них хорошо организованным переход на обучение в режиме онлайн назвали лишь 14%, удовлетворительным его сочли 60%.

При этом почти половина педагогов — 47% — сообщили, что им нужна помощь, чтобы эффективно вести дистанционное обучение, а свыше четверти — 26% — заявили, что им не хватает навыков и знаний для перехода в режим онлайн. Среди школьных учителей о недостатке подобных умений сообщили 27%, среди преподавателей вузов — 19%, а как удовлетворительную свою готовность к дистанционным занятиям оценили 55% опрошенных.

Чаще всего преподаватели также отмечали, что им нужна помощь из-за проблем с технической оснащенностью их рабочего места, например с устаревшей техникой или медленным интернетом.