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Пандемия коронавируса ,  
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Более 70% педагогов заявили о возросшей нагрузке из-за перехода в онлайн

Около половины опрошенных педагогов сообщили, что им нужна помощь, чтобы эффективно вести дистанционное обучение, а более четверти — 26% — заявили, что им не хватает навыков и знаний для перехода в режим онлайн
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Свыше 70% российских учителей и преподавателей вузов заявили об увеличении нагрузки из-за перехода на дистанционное обучение, а более четверти (26%) пожаловались на плохую организацию перехода от традиционного обучения в онлайн. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ, передает ТАСС.

В телефонном опросе, проводившемся 20–27 марта, приняли участие 1100 российских педагогов — 800 школьных учителей и 300 преподавателей вузов из восьми федеральных округов. Из них хорошо организованным переход на обучение в режиме онлайн назвали лишь 14%, удовлетворительным его сочли 60%.

При этом почти половина педагогов — 47% — сообщили, что им нужна помощь, чтобы эффективно вести дистанционное обучение, а свыше четверти — 26% — заявили, что им не хватает навыков и знаний для перехода в режим онлайн. Среди школьных учителей о недостатке подобных умений сообщили 27%, среди преподавателей вузов — 19%, а как удовлетворительную свою готовность к дистанционным занятиям оценили 55% опрошенных.

Чаще всего преподаватели также отмечали, что им нужна помощь из-за проблем с технической оснащенностью их рабочего места, например с устаревшей техникой или медленным интернетом.

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Кроме того, опрошенные преподаватели вузов чаще жаловались на высокую нагрузку и нехватку времени из-за перехода на дистанционное обучение, а школьные учителя — на отсутствие компьютеров и доступа в интернет у учащихся. Реже всего педагоги отмечали зависание образовательных порталов, недисциплинированность учащихся и отсутствие автоматизированных систем контроля знаний.

На фоне эпидемии коронавируса во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля объявили каникулы. Учащиеся продолжают заниматься в дистанционном режиме. При этом образовательные учреждения продолжили работу, и родители детей начальных классов могут привести ребенка в школу, если нет возможности оставить его дома.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, учителя, дистанционное обучение
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