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Пандемия коронавируса ,  
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Путин назвал вбросами сообщения про переход на дистанционное образование

Президент заявил, что рассматривает слухи о переходе на удаленку как откровенную провокацию. Он заявил, что онлайн-обучение не заменит традиционное, которое «воспитывает и формирует личность»
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в системе образования в условиях пандемии коронавируса отверг полный переход на дистанционную форму обучения. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — заявил он.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Путин отметил, что телекоммуникации не могут заменить живого общения учителя и ученика. По словам президента, система образования «не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество».

В то же время глава государства указал, что в условиях распространения коронавируса Россия приобрела «уникальный опыт» при организации дистанционного обучения, который должен работать на развитие образовательных технологий. Путин заявил о необходимости ускорить работу по развитию информационной инфраструктуры, чтобы ученики могли слушать лекции ведущих преподавателей, а учителя — индивидуально работать с теми, кому нужна дополнительная поддержка.

В связи с пандемией коронавируса школы и вузы в России были вынуждены перейти на дистанционное образование. В конце апреля министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Коммерсанту» заявил, что не все школы и учителя оказались к этому готовы, в том числе из-за возросшей нагрузки на трафик. При этом глава ведомства отметил, что переход на удаленку сократил риски заражения детей, учителей и их семей.

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Кравцов также заверил, что после завершения периода ограничений из-за вируса учебные заведения вернутся к обычному режиму работы.

15 мая группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который разрешает Минобрнауки и Минпросвещения применять электронное и дистанционное обучение в школах и вузах. Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, один из авторов инициативы, пояснила, что речь идет об удаленном обучении в «нестандартных условиях, когда по-другому в условиях распространения коронавирусной инфекции просто невозможно обеспечить непрерывность образовательного процесса».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, образование, дистанционное обучение
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