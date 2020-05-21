Путин назвал вбросами сообщения про переход на дистанционное образование
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в системе образования в условиях пандемии коронавируса отверг полный переход на дистанционную форму обучения. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — заявил он.
Путин отметил, что телекоммуникации не могут заменить живого общения учителя и ученика. По словам президента, система образования «не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество».
В то же время глава государства указал, что в условиях распространения коронавируса Россия приобрела «уникальный опыт» при организации дистанционного обучения, который должен работать на развитие образовательных технологий. Путин заявил о необходимости ускорить работу по развитию информационной инфраструктуры, чтобы ученики могли слушать лекции ведущих преподавателей, а учителя — индивидуально работать с теми, кому нужна дополнительная поддержка.