Блогер Блиновская опровергла проверки из-за мошенничества

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 82,97 (+0,42) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 76,96 (+0,12) Инвестиции, 16:22
Путин заметил отсутствие Полунина на вручении премии молодым артистам Политика, 18:08
«Матч ТВ» покажет матч Иран — Россия в прямом эфире Спорт, 18:07
«Волшебник» на воздушном шаре: чем запомнился Владимир Чуров Общество, 18:07 
Владимира Чурова похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах Общество, 18:04
Сумма погашенных после краха SVB стейблкоинов USDC почти достигла $6 млрд Крипто, 18:00
Глава МИД Австрии назвал неизбежным сохранение связей с Россией Политика, 17:58
В МИДе заявили о возросшем риске ядерного конфликта Политика, 17:52
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:48
Лукашенко заявил о предложении Польши обменять задержанных за шпионаж Политика, 17:45
Шойгу наградил летчиков Су-27 после инцидента с дроном США в Черном море Политика, 17:41
Парламент Иордании призвал выслать посла Израиля Политика, 17:32
В Петербурге опечатали бары на Думской за «антиобщественные действия» Общество, 17:26
Рябков отверг возможность переговоров с США по ядерным ракетам Политика, 17:21
«Домклик» зафиксировал снижение цен на жилье в Москве в марте на 10,7% Недвижимость, 17:15
Общество ,  

Блогер Блиновская опровергла проверки из-за мошенничества

Блогер Елена Блиновская опровергла информацию о проверке по факту мошенничества
Информация про проверки и жалобы от участников марафонов — фейк, заявила блогер Блиновская и сообщила, что ей не грозят проблемы с ФНС, так как ее команда платит НДС и «ведет учет достойно»
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Информация, что в отношении блогера Елены Блиновской ведутся проверки по факту мошенничества, не соответствует действительности, утверждает она в своем телеграм-канале.

«Ребята, выдыхаем. Новость про проверки и уж тем более жалобы от участников марафонов — фейк», — написала Блиновская. Она добавила, что сейчас находится на отдыхе и скоро вернется в Россию.

Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник передал, что полиция проводит проверку в отношении Блиновской. По данным канала, на блогера пожаловались участники ее марафонов, которые сочли, что их обманули. Помимо этого канал передал, что Генпрокуратуру попросили проверить наличие в бизнесе Блиновской фактов уклонения от уплаты налогов.

Позднее Блиновская рассказала телеграм-каналу, что платит НДС, в отличие от «всех остальных блогеров», которых подозревают в уклонении от налогов. «Найти, конечно, при желании можно всё и у всех, но мы ведем учет достойно», — уверяет она.

«Наш юротдел проверяет информацию, пока ничего не комментируем», — сказала РБК представитель Блиновской Марина Ростова.

РБК направил запросы в пресс-службы Генпрокуратуры, ГУ МВД по Москве и МВД России.

Читайте на РБК Pro
Это еще не конец: как завершить выступление, чтобы его запомнили
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними

В начале марта уголовное дело завели против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема. Им вменяли ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица), у пары были проведены обыски.

Следователи считают, что Чекалина, будучи ИП и используя упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов, превысила его, но не перешла на общую схему, не платила НДС и НДФЛ. В итоге блогер уклонилась от уплаты 300 млн руб., считает следствие. Чекалиных отпустили под подписку о невыезде, суд запретил блогеру пользоваться аккаунтом в Instagram.

Позднее по той же статье завели дело в отношении блогера Александры Митрошиной, по месту ее регистрации прошли обыски.

СК полагает, что Митрошина с октября 2020-го по май 2022 года использовала упрощенную систему налогообложения и получила от продажи курсов по самообразованию больший доход, чем было предусмотрено лимитом. Она уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб., считает следствие.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
блогеры уголовное дело мошенничество проверка
Материалы по теме
Суд запретил Instagram-блогеру Лерчек пользоваться интернетом
Общество
Блогера Лерчек обвинили по новому делу об отмывании 130 млн руб.
Общество
СК провел обыски у блогера Саши Митрошиной по делу о неуплате налогов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter