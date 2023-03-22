Блогер Блиновская опровергла проверки из-за мошенничества

Информация про проверки и жалобы от участников марафонов — фейк, заявила блогер Блиновская и сообщила, что ей не грозят проблемы с ФНС, так как ее команда платит НДС и «ведет учет достойно»

Елена Блиновская (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Информация, что в отношении блогера Елены Блиновской ведутся проверки по факту мошенничества, не соответствует действительности, утверждает она в своем телеграм-канале.

«Ребята, выдыхаем. Новость про проверки и уж тем более жалобы от участников марафонов — фейк», — написала Блиновская. Она добавила, что сейчас находится на отдыхе и скоро вернется в Россию.

Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник передал, что полиция проводит проверку в отношении Блиновской. По данным канала, на блогера пожаловались участники ее марафонов, которые сочли, что их обманули. Помимо этого канал передал, что Генпрокуратуру попросили проверить наличие в бизнесе Блиновской фактов уклонения от уплаты налогов.

Позднее Блиновская рассказала телеграм-каналу, что платит НДС, в отличие от «всех остальных блогеров», которых подозревают в уклонении от налогов. «Найти, конечно, при желании можно всё и у всех, но мы ведем учет достойно», — уверяет она.

«Наш юротдел проверяет информацию, пока ничего не комментируем», — сказала РБК представитель Блиновской Марина Ростова.

РБК направил запросы в пресс-службы Генпрокуратуры, ГУ МВД по Москве и МВД России.

В начале марта уголовное дело завели против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема. Им вменяли ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица), у пары были проведены обыски.

Следователи считают, что Чекалина, будучи ИП и используя упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов, превысила его, но не перешла на общую схему, не платила НДС и НДФЛ. В итоге блогер уклонилась от уплаты 300 млн руб., считает следствие. Чекалиных отпустили под подписку о невыезде, суд запретил блогеру пользоваться аккаунтом в Instagram.

Позднее по той же статье завели дело в отношении блогера Александры Митрошиной, по месту ее регистрации прошли обыски.

СК полагает, что Митрошина с октября 2020-го по май 2022 года использовала упрощенную систему налогообложения и получила от продажи курсов по самообразованию больший доход, чем было предусмотрено лимитом. Она уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб., считает следствие.