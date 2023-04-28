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Суд в Москве рассмотрит вопрос о домашнем аресте для Блиновской

Пресненский районный суд Москвы рассмотрит вопрос о домашнем аресте для Елены Блиновской
Елене Блиновской
Елене Блиновской (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Пресненский районный суд в ближайшее время рассмотрит вопрос о назначении блогеру Елене Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщила прокуратура Москвы.

Блиновская обвиняется в неуплате налогов и отмывании средств в особо крупном размере — ущерб государству правоохранительные органы оценили в более чем 918 млн руб. По версии следствия, блогер разбила свой бизнес на аффилированные организации и ИП, чтобы платить налоги по упрощенной системе.

У Блиновской более 5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta). Она вела курс лекций и практических занятий по личностному росту «Марафон желаний» и тренинги по финансовому благополучию и отношениям.

Блиновскую задержали на подъезде к российско-белорусской границе 27 апреля. Источник «Известий» говорил, что она направилась в сторону границы после того, как ее предупредили о возможном задержании в аэропорту. В МВД рассказали, что у нее с собой были билеты в Ташкент.

В Следственном комитете заявили, что задержанная признала вину в полном объеме и раскаялась. Ее муж Алексей Блиновский проходит по делу как свидетель.

Теги
Елена Блиновская домашний арест Пресненский суд Москвы блогеры
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