Россиян обяжут носить маски в самолетах после возобновления рейсов
После снятия ограничений на полеты, пассажиры должны будут носить в самолетах перчатки и маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
«Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация, но абсолютно точно будет защита органов дыхания, рук и требования к организации внутри салона самолета — бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха», — сказала она.
Попова уточнила, что эти же рекомендации можно будет использовать и на других видах транспорта.
По словам Поповой, после пандемии коронавируса для России наступит «новая нормальность», и жители должны будут изменить свои привычки. В частности, когда будет отменен режим самоизоляции, новые правила, направленные на защиту персонала и посетителей, введут для ресторанов и кафе, сообщила глава Роспотребнадзора.