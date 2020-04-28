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Россиян обяжут носить маски в самолетах после возобновления рейсов

После возобновления полетов пассажиры должны будут носить средства защиты, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Салоны самолетов, по ее словам, ожидают «бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

После снятия ограничений на полеты, пассажиры должны будут носить в самолетах перчатки и маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация, но абсолютно точно будет защита органов дыхания, рук и требования к организации внутри салона самолета — бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха», — сказала она.

Попова уточнила, что эти же рекомендации можно будет использовать и на других видах транспорта.

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

По словам Поповой, после пандемии коронавируса для России наступит «новая нормальность», и жители должны будут изменить свои привычки. В частности, когда будет отменен режим самоизоляции, новые правила, направленные на защиту персонала и посетителей, введут для ресторанов и кафе, сообщила глава Роспотребнадзора. 

Из-за распространения коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключение составили только рейсы по возвращению россиян из-за границы. Как сообщили в Международной ассоциации аэропортов, количество пассажиров упало и на внутренних перевозках, снизившись на 95% по сравнению с прошлым годом. Источник РБК, близкий к Росавиации, сообщал, что в начале апреля загруженность пассажирских самолетов снизилась втрое — с 80,1 до 25,3%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: медицинские маски, Анна Попова, самолеты
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