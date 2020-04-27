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Пандемия коронавируса ,  
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Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По словам главы Роспотребнадзора, все жители России должны будут изменить свои привычки, после того как восстановится нормальная деятельность страны. Она также анонсировала введение новых правил работы кафе и ресторанов
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

После пандемии коронавируса для России наступит «новая нормальность», предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, что у нас теперь наступает новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки», — предупредила Попова.

Она рассказала, что, после того как режим самоизоляции будет отменен, для мест общественного питания будет введен набор новых правил. Они будут направлены на защиту посетителей и работников ресторанов и кафе.

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% до менее чем 10%. Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».

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Роспотребнадзор предположил, как именно будет происходить отмена ограничений в отношении кафе и ресторанов. В рамках переходного периода открыться смогут предприятия площадью не более 50 кв. м, если количество столов на этой площади не превышает пяти и между ними соблюдается дистанция. Массовые мероприятия, такие как поминки и банкеты, будут запрещены.

Затем, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, начнут работать предприятия, в которых не более 20 посадочных мест. И на всех этапах будет действовать разный режим обеззараживания помещений.

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Также премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения о поэтапной отмене ограничений для отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Правительство также готовит пакет мер, направленных на восстановление работы экономики.

Пока ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, действуют в России до 30 апреля. На этой неделе президент Владимир Путин может обратиться к народу с новым заявлением о возможном продлении или снятии ограничений.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Анна Попова, Роспотребнадзор
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