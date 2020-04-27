Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По словам главы Роспотребнадзора, все жители России должны будут изменить свои привычки, после того как восстановится нормальная деятельность страны. Она также анонсировала введение новых правил работы кафе и ресторанов

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

После пандемии коронавируса для России наступит «новая нормальность», предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, что у нас теперь наступает новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки», — предупредила Попова.

Она рассказала, что, после того как режим самоизоляции будет отменен, для мест общественного питания будет введен набор новых правил. Они будут направлены на защиту посетителей и работников ресторанов и кафе.

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% до менее чем 10%. Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».