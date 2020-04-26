Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
СМИ узнали об участии агента Смолова в переговорах о будущем Кокорина Спорт, 19:58 Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров Экономика, 19:42 Марат Сафин раскритиковал российских теннисных тренеров Спорт, 19:30 В Мариинской больнице коронавирусом заразились около 50 сотрудников Общество, 19:27 Попова анонсировала «целый ряд» нововведений после отмены самоизоляции Общество, 19:20 В США предсказали безработицу уровня Великой депрессии после пандемии Общество, 19:10 СМИ сообщили о планах «Барселоны» вернуть в команду голкипера «Аякса» Спорт, 19:05 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 апреля Общество, 19:00 СМИ сообщили о «дрожащих руках» проводившего операцию Ким Чен Ыну врача Политика, 18:42 Агент Дацюка оценил шансы ухода хоккеиста в политику Спорт, 18:35 «Барыс» продлил контракт с нападающим Шестаковым Спорт, 18:34 Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны Общество, 18:28 Суд арестовал бывшего и. о. главы Пятигорска Общество, 18:14 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Попова анонсировала «целый ряд» нововведений после отмены самоизоляции

Новые правила, которые начнут действовать после отмены режима самоизоляции, касаются защиты как персонала кафе, так и посетителей, сообщила глава Роспотребнадзора
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

После отмены режима самоизоляции для ресторанов и кафе будут введены новые правила, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — заявила она.

Попова добавила, что режим самоизоляции, который длится в России уже месяц, дал очень много. «Если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, сегодня мы меньше 10%», — отметила она. По ее словам, соблюдение ограничений — «единственный путь избежать проблем, другого сегодня никакого такого пути нет».

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
Общество
Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

Роспотребнадзор представил план по поэтапному открытию заведений общественного питания 23 апреля. Согласно нему, предприятия смогут перестать работать только на вынос или доставку, когда люди начнут выходить из режима самоизоляции. Тогда смогут открыться заведения, площадь которых не более 50 кв. м. В их зале будет не больше пяти столов на расстоянии 1 м друг от друга, рассчитанных на одного-двух посетителей. Банкеты или поминки в этот период будут запрещены.

Когда ситуация стабилизируется, и число заразившихся в стране начнет снижаться, заработают заведения, в которых не более 20 посадочных мест, а после того, как в регионе не будут появляться новые заболевшие, а число заразившихся в России начнет уменьшаться, откроются все заведения. Однако на всех этапах для кафе и ресторанов предусмотрены особый порядок дезинфекции помещений, работа персонала в средствах защиты, а также контроль его здоровья.

Предложенный Роспотребнадзором план уже оценили рестораторы. Они отметили, что ресторанов на 10 или 20 посетителей, которые в первую очередь предлагает открыть ведомство, практически нет. Не прописанная же на третьем этапе площадь заведений может привести к конфликтам с арендодателями, которые будут предлагать открываться ресторанам, рассчитанным на 150 посадочных мест, отметил в беседе с РБК совладелец сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Виктория Полякова
Теги: Анна Попова, самоизоляция, ограничения, коронавирус
Материалы по теме
«Шоколадница» допустила сценарий с закрытием половины кафе из-за кризиса
Бизнес
Власти объяснили закрытие бетонными блоками входа в кафе в центре Москвы
Общество
В Подмосковье приостановят работу ресторанов и кафе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter