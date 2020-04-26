Попова анонсировала «целый ряд» нововведений после отмены самоизоляции

Новые правила, которые начнут действовать после отмены режима самоизоляции, касаются защиты как персонала кафе, так и посетителей, сообщила глава Роспотребнадзора

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

После отмены режима самоизоляции для ресторанов и кафе будут введены новые правила, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — заявила она.

Попова добавила, что режим самоизоляции, который длится в России уже месяц, дал очень много. «Если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, сегодня мы меньше 10%», — отметила она. По ее словам, соблюдение ограничений — «единственный путь избежать проблем, другого сегодня никакого такого пути нет».

Роспотребнадзор представил план по поэтапному открытию заведений общественного питания 23 апреля. Согласно нему, предприятия смогут перестать работать только на вынос или доставку, когда люди начнут выходить из режима самоизоляции. Тогда смогут открыться заведения, площадь которых не более 50 кв. м. В их зале будет не больше пяти столов на расстоянии 1 м друг от друга, рассчитанных на одного-двух посетителей. Банкеты или поминки в этот период будут запрещены.